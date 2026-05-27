A la alza el embarazo tardío en Latinoamérica: ¿Se puede ser mamá después de los 35 años?

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América Latina enfrenta un crecimiento sostenido en las tasas de fecundidad en mujeres de 35 a 44 años por razones multifactoriales que van desde cambios en el estilo de vida, planificación familiar, factores biológicos, económicos y sociales.

En el marco del Día Mundial de la Fertilidad (4 de junio), especialistas en salud femenina destacan que actualmente existen alternativas médicas para que las mujeres continúen ejerciendo su derecho a decidir cuándo quieren ser madres.

A pesar de que las tasas de fecundidad a nivel global han disminuido de manera general1, en América Latina el número de embarazos en mujeres de entre 35 a 44 años ha aumentado de forma sostenida durante la última década.2 Esto revela una tendencia regional de mujeres que buscan embarazarse en etapas de mayor estabilidad. Aún así, diversos sesgos médicos y sociales siguen rodeando la maternidad madura. En el marco del Día Mundial de la Fertilidad (4 de junio), especialistas en salud femenina llamaron a transformar la narrativa médica y destacaron que actualmente existen alternativas para que las mujeres continúen ejerciendo su derecho a decidir libremente.

De acuerdo con la CEPAL, la tasa global de fecundidad registra hoy un mínimo histórico de 1.8 hijos por mujer, lo que corresponde a lo que indican las tasas de países como México (1.8), Chile (1.14 hijos), Argentina (1.5)3 y Perú (1.8).4 Estas cifras reflejan que las mujeres están optando cada vez más por retrasar el inicio de su maternidad; sin embargo, especialistas sostienen que concebir después de los 35 años podría conllevar complicaciones para concebir y riesgos durante la gestación que aumentan si las mujeres presentan condiciones de salud antes de su embarazo y no por la edad en sí misma5, lo cual sólo requiere un mayor seguimiento médico y no representa una restricción definitiva.

Concebir más tarde en la vida responde a condicionantes estructurales complejos. Factores analizados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) demuestran que postergar la gestación permite a las mujeres alcanzar metas académicas avanzadas, consolidación financiera y mayor preparación psicológica6. No obstante, también es una realidad que el retraso del reloj biológico expone a las mujeres a una drástica disminución en la calidad y cantidad de su reserva ovárica, afectando su fertilidad y situándolas ante un panorama donde la infertilidad afecta ya a 1 de cada 6 personas a nivel mundial.

El hecho de que las mujeres tengan que elegir entre su desarrollo profesional y la realidad biológica genera un profundo impacto psicológico y social. Diversas investigaciones demuestran que las mujeres que enfrentan un embarazo tardío pueden experimentar riesgos psicosociales debido a los sesgos a su alrededor9. De acuerdo con el UNFPA, en países como México, el 21% de las personas sufren la “brecha del deseo”, es decir, que tienen menos hijos de los que les gustaría10, evidenciando que las mujeres ven truncada su meta de formar una familia.

Frente a este panorama, los avances científicos en medicina reproductiva surgen como un pilar fundamental para redefinir el reloj biológico. “Hoy la ciencia ha avanzado para ofrecer opciones que protegen la salud femenina a largo plazo, permitiendo que la fertilidad deje de concebirse como un límite biológico inamovible y se transforme en una decisión consciente y planificada, donde el autoconocimiento de los propios procesos corporales sea el verdadero motor de la autonomía reproductiva”, señaló la Dra. Paola Sevilla, Gerente Médica de Woman’s Health para Organon® Latinoamérica.

Una de las alternativas más innovadoras en la actualidad es la preservación de óvulos, un procedimiento avanzado que consiste en la extracción, congelación y almacenamiento de los ovocitos de una mujer para preservar su potencial de reproducción.11 Esta técnica es efectiva debido a que los óvulos congelados mantienen la juventud genética de la edad en que fueron extraídos, deteniendo el deterioro biológico natural.

“El desafío prioritario en América Latina radica en universalizar el acceso a educación médica de calidad y desmitificar el envejecimiento reproductivo para llevar a la infertilidad de un tabú silencioso a una prioridad de salud tratable. En Organon® trabajamos por ampliar las opciones para la autonomía de las mujeres a través de terapias innovadoras, eficientes y seguras que las acompañen en sus procesos reproductivos y respeten sus propios tiempos biológicos”, afirmó el Dr. Said Plascencia, Director Médico de Organon® Latinoamérica.

En el marco del Día Mundial de la Fertilidad, Organon®, guiada por su visión de avanzar en la salud integral de las mujeres en todas las etapas de su vida, hace un llamado a universalizar el acceso a la educación médica. Erradicar los prejuicios sobre la reproducción madura permite ofrecer mejores alternativas a los futuros padres, transformando el cuidado de la fertilidad en un pilar fundamental para el bienestar de las sociedades de la región.

Acerca de Organon

Organon es una empresa global de atención médica independiente con la misión de ayudar a mejorar la salud de las mujeres a lo largo de sus vidas. Su diverso portafolio ofrece más de 70 medicamentos y productos en salud femenina, biosimilares y una amplia franquicia de medicamentos establecidos en diversas áreas terapéuticas. Además de sus productos actuales, Organon invierte en soluciones innovadoras e investigación para impulsar oportunidades de crecimiento futuro en salud femenina y biosimilares. También busca oportunidades de colaboración con socios biofarmacéuticos e innovadores que deseen comercializar sus productos aprovechando la escala de Organon y su presencia ágil en mercados internacionales de rápido crecimiento.

Organon tiene un alcance geográfico significativo, capacidades comerciales de clase mundial y aproximadamente 10,000 empleados, con sede en Jersey City, Nueva Jersey.