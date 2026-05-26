Asesinaron a balazos a dos hombres en Izúcar

Desde Puebla
Los cadaveres de dos hombres con impactos de bala fueron hallados en un camino de terracería en Izúcar de Matamoros, mixteca poblana.
Esta tarde de martes en el Camino Blanco, que conecta la junta auxiliar de San Nicolás Tolentino – hacia el crucero de San Juan Colón.
Patrullas de las policías de Izúcar de Matamoros y estatal preventiva abanderaron la zona.
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