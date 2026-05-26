Sujetos asaltaron BBVA de la inspectoria Casa Blanca,  Amozoc

Desde Puebla
De acuerdo a los trabajadores, es la segunda ocasión que sucede.
Los hombres robaron dinero y equipos telefónicos de los usuarios.
Aunque montaron un operativo para dar con ellos, no lo lograron.
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