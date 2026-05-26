Alumna BUAP investiga  fortalecer el esmalte dental y reducir las caries en niños

María Huerta

Astrid Fernanda Viera Sánchez, estudiante de la maestría en Estomatología terminal en Pediatría, de la facultad de Estomatología de la BUAP, analiza el uso del láser erbio cromo: Itrio-escandio-galio-granate (Er,Cr:YSGG) y su efecto en el esmalte de dientes deciduos o de leche.

Evalúa cambios en su estructura y composición, los cuales podrían ayudar a que el esmalte sea más resistente y disminuir la interacción con microorganismos.

Este láser puede ser un método preventivo más eficaz y menos invasivo en odontopediatría.

El proceso de investigación implicó laboratorio, análisis científico y revisión de literatura especializada.

La población de estudio fueron niños de 5 a 9 años.

Su investigación de tesis, “Cambios morfológicos y rugosidad superficial del esmalte dental de dientes deciduos irradiados con el láser Er,Cr:YSGG”, obtuvo el primer lugar, en la modalidad de exposición oral, en el XIII Congreso Internacional de Odontología Pediátrica y Ciencias Afines 2026, realizado en Querétaro.