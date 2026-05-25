Dirección general de Bibliotecas BUAP aumenta su patrimonio digital

María Huerta

La BUAP, a través de la dirección general de Bibliotecas, conecta a su comunidad con JoVE, plataforma de videos enfocados en investigación, educación y negocios que fortalecen el aprendizaje visual a través de demostraciones reales, con el objetivo de comprender experimentos complejos, mejorar habilidades en laboratorio y conectar la teoría con la práctica.

Con más de 30 mil videos de todas las áreas del conocimiento, JoVE es la primera y única revista científica en video revisada y validada por pares académicos, usada por más de 6 millones de científicos y estudiantes alrededor del mundo, publicando más de 100 videos nuevos cada mes y disponibles en 14 idiomas.

Anualmente, JoVE pública mil 200 videos de investigación nuevos, además contiene casi 150 libros de texto especializado, más de 250 cursos temáticamente articulados, dentro de 630 colecciones diferentes en 13 disciplinas de la investigación contemporánea.