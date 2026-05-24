Estudiante BUAP es designada embajadora del Talento Científico y Tecnológico de Puebla

María Huerta

Por el impacto de su investigación en la atención de problemáticas sociales, Atanacia Bautista Vázquez, estudiante de la Facultad de Enfermería de la BUAP, recibió el nombramiento como Embajadora del Talento Científico y Tecnológico de Puebla, otorgado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

La alumna de la Maestría en Enfermería, originaria de la localidad Escatachuchut en el municipio de Ixtepec, Puebla, y hablante de totonacú, también obtuvo el Reconocimiento Estatal a Jóvenes Mujeres Científicas de Pueblos Originarios 2026, distinción que refleja su compromiso con la ciencia.

Su proyecto de tesis se centra en el diseño de materiales audiovisuales que abordan trastornos alimenticios, de salud mental como depresión y ansiedad, así como uso excesivo de pantallas que conllevan a sedentarismo y obesidad.

Estos videos educativos dirigidos a adolescentes buscan incentivar una buena educación digital, mediante el manejo seguro de redes sociales y plataformas digitales.

“Este nombramiento, más que un reconocimiento personal, es un compromiso. Quiero ser la portavoz de otras niñas, adolescentes y jóvenes que quieren dedicarse a la ciencia.

“El hecho de ser mujer no es un camino fácil, porque siempre existirán estereotipos, tabúes y creencias, y más si se proviene de un pueblo originario. Sí se puede incursionar en este ámbito, si se mantiene el compromiso, perseverancia y resiliencia”.