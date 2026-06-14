Alumnos BUAP obtienen plata en Olimpiada Nacional de Química

María Huerta

Simón Teodoro Macías, de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso, y Carlos Jahaziel Ponce Herrera, de la Preparatoria Benito Juárez García, obtuvieron medalla de plata, categoría B, en la XXXV Olimpiada Nacional de Química, celebrada en Hermosillo, Sonora, en el mes de abril.

Ambos estudiantes destacaron entre más de 120 participantes de todo el país.

El certamen, organizado por la Academia Mexicana de Ciencias, consistió en exámenes teóricos de química analítica, inorgánica, orgánica y fisicoquímica, además de evaluaciones experimentales.

Antes de acceder a la fase nacional, los estudiantes formaron parte del preselectivo de 12 jóvenes a competir en la olimpiada estatal. La delegación de la entidad la integraron los cuatro alumnos mejor evaluados.

Ambos alumnos comparten su interés por la ciencia y curiosidad por entender cómo funciona el mundo. De ahí, su predilección por estudiar Ingeniería Química y Químico Farmacobiólogo.

El año pasado, Simón Teodoro Macías obtuvo el segundo lugar del Segundo Concurso Nacional de Química Marie Curie.