Divertida y participativa rodada BUAP 2026 por el Día del Padre

María Huerta

En el marco del Día del Padre, que se efectuara el 21 de junio, la rectora de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez dio el banderazo de salida de la rodada conmemorativa en un circuito interno de Ciudad Universitaria.

En un ambiente festivo, los padres de la comunidad universitaria y sus familias recorrieron los 7 kilómetros de este evento deportivo, que tuvo como salida y meta la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos.

En días pasados, la dirección de Deporte y Cultura Física, detalló que la la rodada está dirigida a personas que sepan andar en bicicleta, ya que es requisito indispensable para formar parte de la actividad programada ese día.

Finalmente, la BUAP informó que el apoyo y acompañamiento en la ruta será asignado por el comité organizador, con el propósito de brindar orientación y seguridad a los participantes a lo largo del trayecto.