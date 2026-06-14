Muere Oliver Tree, el cantante viajaba en uno de los helicópteros que colisionaron en Río de Janeiro

El Universal

Oliver Tree, el cantante estadounidense, murió a los 32 años. Como informaron las autoridades de Río de Janeiro, el músico es una de las víctimas del accidente que tuvo lugar este mañana, cuando dos helicópteros colisionaron mientras volaban en la costa oeste de Brasil.

El accidente aéreo tuvo lugar en Recreio dos Bandeirantes, una de las localidades más acaudaladas de la ciudad brasiñela, durante las primeras horas de este domingo, 14 de junio.

Los bomberos que estuvieron encargados del rescate, cuantifican que fueron seis las personas que perdieron la vida, luego del impacto entre helicóptero y helicóptero; entre ellos, se encontraba Oliver que solía viajar a diferentes partes del mundo, como reportada en sus redes sociales.

“Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente”, dijo el cuerpo de bomberos en un comunicado.

Luego de que el impacto tuviera lugar, según informan, las aeronaves se estrellaron en una concesionaria de automóviles eléctricos, lo que provocó daños en 20 de los vehículos que se vendían en el establecimiento.

Tree no fue la única figura pública que viajaba en uno de los helicópertos, y murió durante el accidente, Lucas Vignale, director argentino de videos musicales y el youtuber Gaspi también lo hicieron.

Apenas, el día de ayer, 13 de junio, Oliver compartió contenido en su cuenta de Instagram en donde aparecía usando la playera oficial de la selección de fútbol brasileña, ya que viajó al país no sólo a ofrecer un multitudinario concierto en la ciudad de São Paulo proyectos audiovisuales que difundía en redes, junto a la música que creaba.

Se trataba de una visita a São Paulo, que tuvo lugar el 6 de junio, a propósito de su “Love You Madly Hate Your Badly Oliver Tree World´s Fist World Tour”, luego de cumplir con la fecha, permaneció en la región visitando otras ciudades, como Rio de Janeiro, donde se produjo el accidente.

De la gira, Oliver sólo había cumplido con cuatro fechas, después de Brasil, viajaría a Portugal, el primero de julio.

Hace sólo una semana, Tree estuvo en nuestro país, con el mismo objeto, de hecho, grabó varios videos junto a Aaron Mercury y una de las botargas del doctor Simi.