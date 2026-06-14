Inicia ampliación de inscripción para estudiantes Media Superior

– Existen 15 mil espacios en escuelas públicas de todo el estado para las y los estudiantes que ingresarán a primer semestre.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de estudiantes de nivel Medio Superior en la entidad, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) informa a madres, padres de familia y tutores, que del 15 al 19 de junio del presente año se abrirá un nuevo periodo de inscripciones para este nivel educativo; existen 15 mil lugares en escuelas públicas para las y los estudiantes que ingresarán a primer semestre.

En esta fase de ampliación participan los subsistemas de Educación Media Superior como: Bachilleratos Generales, Bachilleratos Digitales, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE), Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) y Telebachillerato Comunitario, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso y permanencia educativa para las y los estudiantes de la entidad.

Esta etapa otorga opciones a las y los estudiantes que no realizaron su preinscripción en los meses de febrero y marzo de este año, para continuar sus estudios. El trámite deberá realizarse a través de la página oficial de la SEP estatal, http://sep.puebla.gob.mx/; las y los interesados deberán seguir los siguientes pasos: ingresar el Número de Identificación del Alumno (NIA) o la Clave Única de Registro de Población (CURP), capturar los datos correspondientes de la madre, padre o tutor, seleccionar tres Claves de Centro de Trabajo (CCT) disponibles en la plataforma y considerar únicamente una opción de alta demanda.

En caso de que la o el aspirante presente alguna necesidad educativa especial deberá registrarla conforme al catálogo disponible en la plataforma, posteriormente, deberá guardar e imprimir la constancia de preinscripción, y el documento que acredita el registro realizado. Al concluir el proceso, el sistema generará un folio que servirá como referencia para el seguimiento del trámite; los criterios de asignación en las instituciones son con base en las necesidades educativas especiales, la capacidad de cada escuela y turno, así como, la preferencia de las madres, padres o tutores.

Los resultados serán publicados el 26 de junio del presente año en la página oficial de la dependencia.