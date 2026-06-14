Murio hombre atacado a balazos en Periférico Ecológico 

Desde Puebla

Un hombre perdió la vida atacado a balazos por desconocidos cuando circulaba en una camioneta blanca sobre Periférico Ecológico, a la altura de Flor del Bosque, en limites de Puebla y Amozoc.

Conforme a los reportes, se sabe que la víctima, Aristeo M, 45 años, recibió impactos de bala en el abdomen y fue auxiliada por la policía estatal en la zona de carril de la Rosa, donde minutos despues murió debido a las lesiones.

Se abrió una carpeta de investigación para esclarecer este homicidio.