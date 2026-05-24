Profanan iglesia en Huauchinango y destrozan la imagen de Jesucristo

Abelardo Domínguez

La capilla de la colonia La Paz, en Huauchinango, fue profanada este sabado por amantes de lo ajeno, que actuaron bajo el amparo de la obscuridad.

La información inicial indica que los maleantes robaron objetos, causaron daños al altar y, no conformes con la profanación, extrajeron la imagen del señor Jesucristo.

Vecinos se percataron del hurto, su sorpresa fue mayor al darse cuenta de que la imagen sagrada había desaparecido.

Poco después, tras una intensa búsqueda, la hallaron tirada entre la maleza al costado de una brecha, tenía los brazos destrozados y daños diversos.

Policía municipal acudió a tomar registro y orientar, para que acudan a interponer la denuncia correspondiente.

Los habitantes de La Paz hicieron un llamado a las autoridades a reforzar la seguridad y, de manera paralela, a organizarse entre todos, para reportar cualquier situación anómala.

De igual modo presentarán la denuncia ante la instancia competente a fin de dar con el responsable, pues se trata de un acto de profanación que no solo va contra la fe de los creyentes, sino que vulnera la libre expresión de los fieles católicos.