Asesinan a cuatro hombres en nueva jornada violenta en Chilpancingo, Guerrero

Proceso

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Cuatro hombres, entre ellos uno de 19 años, fueron asesinados y uno más resultó herido en otra jornada de violencia criminal en Chilpancingo.

El sábado alrededor de las 10:30 de la mañana, hombres armados atacaron a balazos en el inicio de su jornada laboral al chofer de la Urvan 651 de la ruta Mercado – CBTIS.

La unidad de transporte público circulaba frente a la tienda Liverpool, en la plaza comercial Galerías Chilpancingo, al sur de la ciudad.

La víctima fue identificada como José Eduardo N, de 19 años, reportaron medios de la capital. La zona es de alta concurrencia de familias y trabajadores de la plaza comercial.

En otro hecho. A las 5:50 de la tarde, fue reportado a las autoridades el ataque armado contra un grupo de personas que se encontraban en un establecimiento, cerca de una base de transporte público, en la colonia El Polvorín, al norte de la ciudad.

El saldo fue de tres hombres muertos y un herido. Las víctimas mortales fueron identificadas como Sergio N; Omar N, de 20 años y Luis Gerardo N, de 30. Un hombre más resultó gravemente herido, informaron fuentes de seguridad. Al menos tres de las víctimas son parientes.

El gobierno municipal del priista Gustavo Alarcón Herrera y el gobierno estatal de la morenista Evelyn Salgado no se han pronunciado por esta nueva escalada de violencia en la capital del estado.

En cinco meses se han contabilizado en la entidad 368 homicidios dolosos. Un promedio de 2.5 asesinatos diarios, de acuerdo con un recuento del periódico El Sur.