Luchadores BUAP sobresalen en Campeonato Nacional Clasificatorio

Desde Puebla

Los estudiantes Brian López Barroso y Omar Mendoza de Ramón obtuvieron dos medallas de plata en el Tercer Campeonato Nacional de Luchas Asociadas, evento clasificatorio para conformar a las selecciones nacionales.

Ambos gladiadores demostraron un alto nivel competitivo y avanzaron a la final tras imponerse a representantes del Instituto Politécnico Nacional, Veracruz y Jalisco en la modalidad de estilo grecorromano.

Por su desempeño en eventos clasificatorios a lo largo del año, Brian López Barroso, estudiante de la facultad de Ciencias de la electrónica, se posiciona en el primer lugar del ranking nacional en la categoría Senior – 72 kg.

Omar Mendoza de Ramón, alumno de la Facultad de Administración, ocupa la segunda posición en la categoría U23 – 82 kg.

Dado sus resultados, ambos atletas confirman su lugar en la selección nacional de luchas asociadas, y podrán ser convocados para participar en campeonatos panamericanos y mundiales, de acuerdo con el calendario de la Federación Medallistas de Luchas Asociadas (FEMELA).