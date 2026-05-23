Menor de edad y su padre cayeron a un pozo en la Universidad Interamericana

Erika Méndez
Menor de edad cayó a un pozo de 25 metros de profundidad en las canchas de la Universidad Interamericana, también su padre, al tratar de rescatarlo.
Elementos de Protección Civil atendieron el incidente, en coordinación con policía de San Andrés Cholula.
En conjunto, llevaron a cabo el rescate y trasladaron al menor a un hospital.
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