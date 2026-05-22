Participa estudiante BUAP en foro mundial de la ONU

Staff/RG
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Alan Kin Sorcia Rodríguez, alumno de la Maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la BUAP, fue el único poblano presente en el ECOSOC Youth Forum 2026, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Estados Unidos.
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Como panelista en el foro de América Latina compartió sus aprendizajes y acciones para lograr un impacto positivo, a través del voluntariado deportivo, social y comunitario.
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Este evento reunió a jóvenes de todo el mundo con representantes gubernamentales, políticos y del sector privado para intercambiar y fortalecer ideas.
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Participó en el Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico 2021; en 2023 fue nombrado primer Embajador Juvenil de la Agenda 2030 del estado de Puebla por parte del Gobierno de México, el Instituto Mexicano de la Juventud y ONU México; también fue panelista juvenil en el “Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2024”, organizado por la CEPAL de Naciones Unidas y realizado en Santiago de Chile.
Alan Kin Sorcia Rodríguez
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