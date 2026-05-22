Participa estudiante BUAP en foro mundial de la ONU

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Alan Kin Sorcia Rodríguez, alumno de la Maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la BUAP, fue el único poblano presente en el ECOSOC Youth Forum 2026, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Estados Unidos.

Como panelista en el foro de América Latina compartió sus aprendizajes y acciones para lograr un impacto positivo, a través del voluntariado deportivo, social y comunitario.

Este evento reunió a jóvenes de todo el mundo con representantes gubernamentales, políticos y del sector privado para intercambiar y fortalecer ideas.