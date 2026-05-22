Posición y Percepción

Héctor A. Gil Müller

La Presidencia de México ha anunciado una cirugía mayor a la reforma al poder judicial que entró en vigor en Septiembre del 2024.

Ahora se ha anunciado una serie de modificaciones entre las cuales destacan: un cambio en la fecha de próximas elecciones que permite separar las elecciones judiciales de las ejecutivas y legislativas programadas para el 2027, también se anuncia una modificación en los mecanismos de preselección de los candidatos para dar una boleta mas sencilla al elector, al parecer se entendió que votar entre una boleta de nombres desconocidos no es un ejercicio democrático. Entre otros aspectos relevantes de la modificación presentada destaca una mayor injerencia del Instituto Electoral en la distribución de distritos y mecanismos de elección y retoma el modelo de salas en la Suprema Corte para agilizar la atención de asuntos temáticos. Estos cambios revelan la veracidad de los que en su momento se señalaron como errores del nuevo modelo. La posición determina la percepción es una verdad aplicable no sólo al mundo físico sino en cualquier aspecto humano. Percibimos según nuestro contexto. Los movimientos planeados desde un escritorio pueden percibirse diferente desde la óptica de quien lo opera.

En su inicio se pensó que arrebatar la determinación de jueces por un modelo de selección basada en competencias y conocimientos, que quizá si sufría en algunos corrupción y era manejado como botín político, si se hacia por elección directa y popular se acabaría con el problema. Pero la posición determina la percepción y ya en el campo resultó lo opuesto, se construyó un modelo que no ofrece certeza en cuanto al conocimiento sino seducción al electorado, en el mejor de los casos, en la mayoría se vivió una boleta incomprensible en la que se votó regalando el sufragio.

Tres tesoros debe resguardar siempre el que modifica algo, el tesoro de la visión, para saber a dónde va, porque el que no sabe a donde va llega a donde no quiere. El tesoro de la experiencia, para prever que pasará, porque enseña mucho el tiempo aunque mate a todos sus alumnos y también el tesoro de la ejecución, lograr migrar de un plan a una realidad. La humildad de entender que la posición va cambiar la percepción obliga a hacerse de la experiencia, elemento tan valioso que el destino ha dejado no solo que la poseamos sino que la podamos compartir.

Un candidato puede declarar que en cinco minutos soluciona un conflicto, pero ya en la posición cambió la percepción y los cinco minutos se convirtieron en largos meses. Un político dijo que la elección es la mejor selección, pero la percepción actual de un juez popular que desconoce el modelo nos pone a dudar si verdaderamente las condiciones están dadas para que el juez estudioso sea suplido por el juez héroe. La posición determina cómo vemos las cosas, en medio del problema no es igual. En lo militar se dice “en el frente de batalla no hay ateos” porque la posición siempre determina la percepción.

Durante el año 2026 solamente dos entidades realizarán jornadas electorales, Veracruz en el primer trimestre mediante una jornada extraordinaria renovará una presidencia municipal, una sindicatura y 4 regidurías y Coahuila 25 diputaciones que se elegirán el próximo 7 de junio. La posición determina la percepción, hay que estar al pendiente y atentos.