Exige gobierno de Puebla investigación expedita y exhaustiva en el asesinato de Blanca Adriana

Erika Méndez

El gobierno de Puebla hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) a que realice una investigación expedita y exhaustiva por el asesinato de Blanca Adriana ocurrido presuntamente durante un procedimiento estético.

Después que las autoridades confirmaron la identidad de la víctima localizada en una zanja con agua en Tlaxcala, la administración dijo que el caso debe ser investigado con perspectiva de género.

Señaló que la familia de Blanca Adriana N. y la sociedad merecen verdad y justicia, ante los hechos que vulneran la vida, integridad y la seguridad de las mujeres.

“Ningún acto de violencia contra las mujeres puede quedar impune, por lo que se actuará con seriedad, coordinación y estricto apego a la ley para garantizar justicia”, señalaron.