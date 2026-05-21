Así se jugará la final de la Concacaf W Champions Cup

AS MÉXICO

La Liga MX volverá a enfrentarse a la liga estadounidense, ahora la National Women’s Soccer League se verá las caras al campeonato femenil mexicano en la Final de la Concacaf W Champions Cup.

América logró lo impensado y terminó goleando y eliminando al Gotham FC, las vigentes campeonas de la Concacaf W Champions Cup, asegurando su lugar en la final.

Con hat-trick de Scarlett Camberos y un gol de Aylin Aviles, América aseguró que habrá una nueva monarca en la competición femenil de la Concacaf.

Más tarde, Pachuca tuvo la oportunidad de meterse a la final de esta competición, pero no pudieron ser la excepción a la regla y se fuera eliminadas tras no poder marcarle gol al Washington Spirit.

El equipo estadounidense terminó llevándose la semifinal por la mínima diferencia, el gol cayó hasta el minuto 80 gracias a un gol de Claudia Martínez, que aprovechó el rebote tras una atajada de la arquera de las Tuzas.

Ahora, por segunda ocasión de forma consecutiva, la Liga MX Femenil se enfrentará a una representante de la NWSL, buscando emparejar el historial pues, en la primera edición de esta competición, el Gotham venció a las Tigres en la final.

¿Cuándo se juega la final de la Concachampions femenil?

La final entre América y el Washington Spirit se jugará en el Estadio Hidalgo el próximo sábado 23 de mayo, previo al encuentro que decidirá a la nueva monarca de la zona, Pachuca se enfrentará al Gotham en el partido por el tercer sitio.