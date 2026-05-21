Congreso tipifica la cohabitación forzada para proteger derechos de menores 

– Diputadas y diputados avalan puntos de acuerdo en materia de servicios y programas para la zona metropolitana, así como de turismo y cultura

Desde Puebla

Con el objetivo de establecer como tipo penal autónomo el delito de cohabitación forzada y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Congreso de Puebla aprobó el dictamen por el que se reforman la denominación de la Sección Segunda del Capítulo Séptimo del Libro Segundo y el artículo 224 del Código Penal del Estado.

De esta forma, se armoniza el marco normativo local con el ordenamiento nacional, pues el Código Penal Federal ya contempla el tipo penal de cohabitación forzada. Además, se legisla para evitar los matrimonios forzados de niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años o de personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho.

Durante sus posicionamientos en Tribuna, las diputadas Susana del Carmen Riestra Piña, Azucena Rosas Tapia, Guadalupe Yamak Taja y Norma Estela Pimentel Méndez, respaldaron el dictamen y destacaron la suma de esfuerzos para atender una realidad que no se puede ignorar, así como para colocar en el centro el bienestar y protección de menores.

Por otra parte, en la sesión ordinaria se aprobó el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de establecer como hipótesis normativa el delito de corrupción de menores e incapaces o personas que no puedan resistir, el inducir u obligar a cometer daños, ejercer violencia, vender narcóticos, precursores químicos u otras sustancias.

Asimismo, se establecen sanciones a quien permita el acceso a un menor a espectáculos, exhibiciones, obras gráficas o audiovisuales de carácter lascivo o sexual. De igual forma, a quien comercialice y distribuya, exponga, haga circular u ofrezca a una persona menor de 18 años libros, obras escritas, grabaciones, filmes, fotografías, videos, anuncios impresos, imágenes u objetos de índole sexual explícita.

El diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta se pronunció a favor del dictamen y destacó la importancia de proteger a niñas, niños y adolescentes del Estado, al fortalecer la legislación en materia de corrupción de menores.

En tanto, el Congreso aprobó el acuerdo por el que se exhorta a los 19 municipios que integran la zona metropolitana del Estado para que, en el ámbito de su competencia, realicen el mantenimiento y desazolve de la red de drenaje y alcantarillado de sus calles, avenidas y bulevares, con el fin de evitar inundaciones en la temporada de lluvias.

Además, se aprobó el acuerdo por el que se exhorta a los 19 municipios que integran la zona metropolitana del Estado, para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades competentes, diseñen, implementen y, en su caso, gestionen acciones en materia de vivienda, con el fin de brindar opciones para garantizar este derecho en sus respectivas demarcaciones.

También, las y los diputados avalaron el acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado para que, en coordinación con los Ayuntamientos de Libres, Ocotepec, Cuyoaco, Xiutetelco, Tepeyahualco, Guadalupe Victoria, Lafragua, Chilchotla, Quimixtlán, Chichiquila y Tlachichuca, promocionen los atractivos culturales y turísticos de aquella región con el fin de reactivar su economía, fomentar la generación de empleos e impulsar su desarrollo.

De igual forma, el Pleno avaló el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Turístico para que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, ambas del Estado, integren y promuevan un modelo de turismo sostenible que incluya la concientización y capacitación de personas residentes, turistas, prestadoras de servicios turísticos y autoridades, con el fin de consolidar en la Entidad destinos turísticos ambientalmente responsables.

Sobre este punto, el diputado Miguel Márquez Ríos consideró que la aprobación de esta propuesta representa una visión compartida de lo que se quiere construir para el bienestar de Puebla, un turismo que genere desarrollo económico y, al mismo tiempo, cuide el patrimonio natural y garantice el bienestar social.

Como parte del orden del día, las y los diputados aprobaron el acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Deporte y Juventud, a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado para que, de manera coordinada y en el ámbito de su respectiva competencia, implementen y/o fortalezcan acciones de deporte comunitario con enfoque inclusivo, equitativo y accesible, garantizando la participación de niñas, niños, adolescentes y demás personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, para que impulsen el mantenimiento, dignificación, rescate y uso responsable de los espacios públicos destinados a la activación física, con el propósito de contribuir al bienestar de la población, la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la cohesión social.

Asimismo, la LXII Legislatura avaló el acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Arte y Cultura del Estado para que, en coordinación con el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, retome y fortalezca las acciones necesarias para solicitar al Gobernador del Estado la emisión de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la “Tradición Textil y de Bordado” de los municipios de Hueyapan, Atempan, Teteles de Ávila Castillo, Yaonahuac, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y Teziutlán.

Así como para que, en coordinación con las autoridades municipales, implemente las acciones encaminadas a la protección de los diseños textiles tradicionales, la prevención y combate del plagio, el apoyo y fortalecimiento productivo y comercial de las artesanas y artesanos, y la preservación de los saberes comunitarios.

Al respecto, las diputadas Elisa Limon Balderrabano y Esther Martínez Romano destacaron la importancia de proteger a las personas que se dedican al bordado, tanto sus productos como su actividad, así como preservar los saberes ancestrales.

En otro momento de la sesión, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa de reforma a las fracciones I y II del artículo 225 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el propósito de sancionar a quien divulgue, comparta, distribuya, publique, almacene, modifique y/o solicite la imagen, audio o video de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido erótico sexual, por cualquier medio ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.

Asimismo, la legisladora presentó una iniciativa mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, con el propósito de garantizar que sus principios de accesibilidad, inclusión, igualdad, seguridad, progresividad, transversalidad y uso prioritario de la vía se traduzcan en obligaciones concretas, verificables y exigibles para las autoridades competentes, concesionarios, operadores y demás sujetos vinculados al sistema de movilidad.

Las iniciativas de la legisladora fueron enviadas a la Comisión de Procuración de Justicia y a la Comisión de Transportes y Movilidad para su estudio y resolución procedente.

Fortalecen acciones legislativas contra la violencia feminicida

-Se aprueban reformas a los artículos 22 y 22 Bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla

-En sesión ordinaria se avalan dictámenes en materia de igualdad de género, turismo, educación, juventud, cultura y hacienda

En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, las y los diputados de la LXII Legislatura avalaron el dictamen que presentó la Comisión de Igualdad de Género para reformar los artículos 22 y 22 Bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el propósito de armonizar los conceptos de violencia feminicida y alerta de violencia de género, conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Esta reforma busca otorgar mayor certeza jurídica, fortalecer la coordinación institucional y avanzar en la protección efectiva de mujeres, adolescentes y niñas en nuestro estado.

El dictamen representa un paso firme para reconocer con claridad la gravedad de la violencia feminicida y fortalecer los mecanismos institucionales que permitan enfrentar con responsabilidad y sensibilidad este problema.

Durante la sesión ordinaria, la diputada Guadalupe Yamak Taja se pronunció a favor del dictamen, mientras que la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales mencionó su voto en abstención.

Por otra parte, se dio lectura a la memoria que presentó la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Legal de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, en términos del artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.

El informe señala que se llevaron a cabo 10 sesiones, nueve actas aprobadas en el periodo de receso, seis lecturas de los extractos de los asuntos existentes en cartera, 148 iniciativas presentadas en el periodo, tres iniciativas aprobadas en el periodo de receso, 64 puntos de acuerdo presentados en el periodo, 24 acuerdos aprobados en el periodo de receso, 48 oficios de autoridades federales, estatales, municipales y ocursos enviados por la ciudadanía.

El Congreso del Estado aprobó el dictamen para autorizar al Ayuntamiento del Municipio de Puebla otorgar la concesión para usar, explotar y aprovechar las zonas de espera peatonal para uso publicitario, por un plazo de diez años.

En contra del dictamen se pronunciaron las diputadas Delfina Pozos Vergara y Fedrha Isabel Suriano Corrales.

Asimismo, se avaló el dictamen que presentó la Comisión de Turismo para reformar el artículo 70 Bis de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, con la finalidad de actualizar la entrega anual de un reconocimiento a prestadores de servicios turísticos de la entidad, que destaquen por su creatividad, inversión, atención o promoción de actividades turísticas que contribuyan al fortalecimiento, la innovación, la sostenibilidad, la inclusión, la accesibilidad, la promoción o la preservación del patrimonio turístico del estado.

A favor del dictamen se pronunció la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez.

El Pleno del Congreso del Estado avaló el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación; de la Ley de Seguridad Integral Escolar y de la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer la prevención y atención de conductas autolesivas y de riesgos a la salud mental de niñas, niños y adolescentes en las escuelas.

Las reformas y adiciones también establecen que los planteles educativos de nivel básico a medio superior, que formen parte del sistema educativo estatal, procurarán contar con al menos un profesional de psicología y trabajo social, con el objeto de brindar apoyo a docentes, autoridades educativas, niñas, niños y adolescentes.

En tribuna, la diputada Floricel González Méndez se pronunció a favor del dictamen.

También, las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el dictamen que presentó la Comisión de Juventud y Deporte para reformar la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con la finalidad de declarar el 12 de agosto de cada año como el “Día Estatal de la Juventud”. También se establece que la dependencia en la materia emitirá la convocatoria para la entrega del Premio Estatal de la Juventud “Vicente Suárez”, donde se garantizará la inclusión de todos los sectores y regiones de la entidad; y se contempla lenguaje incluyente.

Para esta finalidad, se reforma la fracción VI del artículo 69, el segundo párrafo del 76, el 78 y el primer párrafo del 79 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla; y, en su caso, aprobación.

En más del orden del día, se avaló el dictamen para reformar el artículo 45 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que el gobierno estatal y los municipales promoverán y garantizarán la práctica del deporte juvenil como un medio para aprovechar productivamente el tiempo libre y, con ello, contribuir a la recuperación del tejido social.

De igual manera, se aprobó el dictamen que presentó la Comisión de Bienestar para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, con el propósito de establecer la definición de la política de desarrollo social en armonización con la Ley General, que permita reforzar y propiciar las condiciones que garanticen el disfrute de los derechos sociales individuales y colectivos, así como promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales.

Las y los diputados de la LXII Legislatura avalaron el dictamen que presentó la Comisión de Cultura para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Cultura del Estado de Puebla, con el propósito de incorporar el reconocimiento expreso de la diversidad cultural de los pueblos afromexicanos en la entidad.

Asimismo, se propone establecer que, además de la promoción y el fomento de la cultura, se adopten acciones y medidas para su difusión, conservación, identificación, preservación, investigación, valoración, restauración, desarrollo, recuperación y protección.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez externó su voto a favor.

El Congreso del Estado aprobó el dictamen que presentó la Comisión de Igualdad de Género para reformar y adicionar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, con la finalidad de fomentar el desarrollo, la participación y el reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la tecnología, así como el impulso al desarrollo de investigadoras profesionales.

Para este fin, se reforma el primer párrafo y las fracciones XIV y XV del artículo 10; y se adiciona la fracción XVI al artículo 10 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.

Finalmente, el Congreso del Estado aprobó el dictamen que presentó la Comisión de Igualdad de Género con el propósito de reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el objetivo de facultar a la autoridad educativa para eliminar contenidos que hagan apología de la violencia o promuevan estereotipos discriminatorios, e instruir la incorporación de la perspectiva de género y el derecho a una vida libre de violencia como ejes transversales en todos los planes y programas de estudio.

El dictamen reforma las fracciones XI y XII; y adiciona la fracción XIII al artículo 43 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

Durante la discusión de este dictamen, la diputada Xel Arianna Hernández García se pronunció a favor, y la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, en abstención.