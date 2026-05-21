Puebla consolida mesa de trabajo con empresarios locales y autoridades catalanas

-El sector agroalimentario, turístico y gastronómico concentró los principales acuerdos de colaboración.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- El gobierno estatal que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier fortaleció la presencia internacional de Puebla mediante el Encuentro Puebla–Cataluña, una mesa de trabajo que reunió a representantes gubernamentales, organismos empresariales y líderes de los sectores agroalimentario, turístico, comercial y gastronómico para consolidar nuevas oportunidades de cooperación e intercambio económico entre ambas regiones.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, recibió en las oficinas de la dependencia a la delegación para realizar un encuentro que permitió establecer rutas de colaboración en materia de exportación, importación, servicios, movilidad laboral, gastronomía y promoción turística, con la participación de organismos empresariales y autoridades de Cataluña y Puebla. La estrategia busca fortalecer la atracción de inversiones y ampliar la presencia internacional de productos poblanos.

Víctor Gabriel Chedraui afirmó que Puebla impulsa una política de apertura económica y cooperación internacional respaldada por estrategias nacionales como Hecho en México y Plan México. Además, destacó que la marca Puebla Cinco de Mayo fortalece la identidad comercial del estado y proyecta la calidad de los productos poblanos en mercados nacionales e internacionales.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cataluña, Óscar Ordeig i Molist, destacó que el sector alimentario representa uno de los principales motores económicos y sociales de Europa, debido a su capacidad para impulsar desarrollo rural, innovación tecnológica y crecimiento industrial. Explicó que la competitividad global exige mayor eficiencia energética, modernización de sistemas de riego y transformación de procesos productivos.

Óscar Ordeig i Molist resaltó que Cataluña consolidó un modelo económico basado en la calidad, diferenciación y valor agregado de sus exportaciones agroalimentarias y gastronómicas. Indicó que la gastronomía catalana fortaleció la proyección internacional de Barcelona y generó un ecosistema económico vinculado con turismo, innovación y servicios especializados. También reconoció el potencial de Puebla para consolidar una oferta turística de alto valor asociada con su riqueza histórica, cultural y culinaria.

En el encuentro participaron la subsecretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Sharey Eulogio; el secretario de Arte y Cultura, Fritz Glockner Corte; el subsecretario de Promoción Turística, José Miguel Vélez R.; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Cisneros Madrid; la presidenta de COPARMEX Puebla, Beatriz Camacho Ruiz; y el presidente de CANACO Puebla, Héctor Francisco Landero Camacho.

También asistió el delegado del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica, Aran Mayola Huguet; la secretaria general del Departamento de Agricultura de Cataluña, Cristina Massot Berna; la directora gerente de Prodeca, Dèlia Perpiñà Ginè; el presidente de Barcelona Restauración, Salva Vendrell; el presidente de Barcelona Comercio, Prosper Puig; representantes del Clúster Agroalimentario, del sector hotelero, organismos empresariales, cámaras de comercio y empresarios especializados en turismo, gastronomía y comercio internacional.