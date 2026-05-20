Puebla, sexto estado del país en trabajo infantil: Víctor Gabriel Chedraui 

Erika Méndez
Puebla ocupa el sexto lugar nacional en trabajo infantil, reveló el titular de la secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui.
En entrevista, dijo que en la entidad hay aproximadamente 32 mil menores de edad que laboran en las calles.
Del total, 20 mil son niños y 12 mil niñas, además, 26% de infantes no asiste a la escuela.
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