Puebla, sexto estado del país en trabajo infantil: Víctor Gabriel Chedraui 

Erika Méndez

Puebla ocupa el sexto lugar nacional en trabajo infantil, reveló el titular de la secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui.

En entrevista, dijo que en la entidad hay aproximadamente 32 mil menores de edad que laboran en las calles.

Del total, 20 mil son niños y 12 mil niñas, además, 26% de infantes no asiste a la escuela.