Esperamos dictamen de Profepa para continuar el convenio con los ocho municipios conurbados: Omar Rodríguez

María Tenahua

El coordinador del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Omar Rodríguez Corte, informó que esperan el dictamen de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), para determinar si es viable continuar el convenio de los ocho municipios conurbados, para recibir sus desechos, luego del cierre parcial del relleno sanitario de Chiltepeque por contaminación de lixiviados.

El funcionario municipal dejó en claro que es un cierre parcial y no total y que se sigue recibiendo la basura de los habitantes de la capital poblana

Asimismo, detalló que ya se están haciendo las adecuaciones de Profepa para que se retire el sello de clausura.

Agregó que se tiene diálogo permanente con la empresa RESA, que tiene a su cargo el funcionamiento de este relleno y a la queo se le ha solicitado que cumpla con las medidas de la dependencia federal.