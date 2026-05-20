Sube a tres el número de detenidos por el caso Tehuitzingo

* Se les investiga por delitos como robo de ganado, extorsión y despojo de tierras en la mixteca poblana

Desde Puebla

La Fiscalía de Puebla vinculó a “Los Chetos” con el multihomicidio en Tehuitzingo, robo de ganado, extorsión y despojo de tierras en la mixteca, ya suman tres hombres detenidos en las últimas horas, el primero fue Juan Manuel N, alias El Pony, de parentesco sobrino de Cecilio Torres Gervacio, dueño del rancho donde fueron ultimada diez personas, entre ellas una bebé con el mes de nacida.

La banda conocida como “Los Chetos”, identificada por autoridades estatales como un grupo delictivo dedicado principalmente al robo de ganado en la mixteca poblana, se encuentra bajo investigación por su presunta relación con el homicidio de 10 personas ocurrido en el municipio de Tehuitzingo, así lo confirmó la Fiscal, Idamis Pastor Betancourt quien reservó los nombres de los dos últimos detenidos para no entorpecer la puesta a disposición ante las autoridades.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Puebla, la organización criminal ha operado durante años en municipios de la región mixteca, donde se le atribuyen actividades ilícitas como abigeato, despojo de tierras y presuntos actos de extorsión.

El caso cobró relevancia nacional luego de la detención de Juan Manuel N., alias “El Pony”, señalado como presunto integrante de este grupo delictivo. Su captura ocurrió tras el ataque armado registrado en un rancho de la comunidad de Texcalapa, perteneciente al municipio de Tehuitzingo.

Las investigaciones ministeriales apuntan a que el multihomicidio habría derivado de un conflicto familiar relacionado con la disputa de terrenos. No obstante, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar la posible participación de otros implicados.

La titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó recientemente la detención de más personas presuntamente vinculadas con “Los Chetos”, quienes ya fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales correspondientes.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron que en el ataque fueron utilizadas armas de fuego calibre 9 milímetros y calibre .22.

Mientras avanzan las investigaciones, corporaciones estatales y ministeriales mantienen operativos en la mixteca poblana para ubicar a otros posibles integrantes de esta célula delictiva y reforzar la seguridad en la zona.