México está construyendo “paz”; antes se privilegió la “guerra” y el injerencismo: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. Al destacar que México registró en 2025 “la mejora más significativa en la paz en al menos una década”, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que el país “está construyendo la paz, a diferencia del pasado”, cuando —dijo— se privilegió “la guerra” y el injerencismo extranjero. “Los mexicanos podemos; lo que faltaba eran gobiernos honestos”, sostuvo.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria presentó el informe Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), un organismo independiente con sedes en Sídney, Nueva York, La Haya, Abuja, Nairobi y Manila. Como publicó este martes La Jornada, el documento reportó que la paz en México mejoró 5.1 por ciento durante 2025, el avance más importante desde que comenzó la medición y el sexto año consecutivo de mejora.

El estudio atribuye buena parte de ese resultado a la disminución de 22.7 por ciento en los homicidios, lo que representa alrededor de 7 mil asesinatos menos respecto a 2024.

“La honestidad da resultados”, afirmó Sheinbaum al asegurar que el informe confirma que la estrategia de seguridad impulsada desde el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador modificó la tendencia de deterioro registrada en años anteriores. “A partir de la llegada del presidente López Obrador comenzó a construirse la paz”, dijo.

La mandataria contrastó esa estrategia con la aplicada durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, periodo que —sostuvo— apostó por “la guerra contra el narco” y permitió la intervención directa de agencias estadounidenses en operativos dentro del país.

“¿Cómo una estrategia que le llamas guerra va a construir paz?”, cuestionó. Añadió que durante ese periodo “se pasó de 27 homicidios diarios a más de 70 homicidios diarios en seis años”.

Sheinbaum insistió en que México mantiene coordinación con Estados Unidos, pero rechazó cualquier subordinación. “En nuestra casa manda el pueblo. No mandan otros”, señaló. Comparó la actuación de agencias extranjeras con “abrirle la puerta de tu casa” a un gobierno extranjero para que “empiece a dictar órdenes”.

Sostuvo que el debate actual en el país tiene que ver con “quién decide en México”, y afirmó que “la esencia de lo que hoy estamos viviendo es la defensa de la soberanía”.

También rechazó los señalamientos de dirigentes opositores respecto a que su gobierno tiene “pactos” con criminales. Sobre el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que fue “uno de los gobernadores más corruptos que ha habido en la historia de México”, luego de que éste llamara a romper un supuesto “pacto criminal”.

Respecto al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, recordó que un ex funcionario de su administración en la alcaldía Benito Juárez está preso por irregularidades inmobiliarias.

“No, nosotros rompimos el pacto criminal en 2018”, respondió la mandataria. “Y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo ni por encima de la mesa con algún criminal”.

La Presidenta también afirmó que algunos sectores en Estados Unidos buscan utilizar a México con fines electorales rumbo a los comicios de noviembre, aunque aclaró que no atribuye esas posturas al presidente Donald Trump.

“México no es piñata de nadie”, advirtió.

En otro momento, Sheinbaum leyó fragmentos de las memorias del general y ex presidente estadunidense Ulysses S. Grant sobre la invasión de Estados Unidos a México en el siglo XIX, para reivindicar la valentía de los soldados mexicanos y llamar a confiar “en nuestra historia, en nuestra dignidad y en nuestro pueblo”.