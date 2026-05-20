El IOAE anticipa un crecimiento anual y mensual de 0.3% del IGAE, para abril de 2026

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El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) permite contar con estimaciones econométricas oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), así como de las actividades secundarias y terciarias. De esta forma, se adelanta cinco semanas a su publicación oficial al presentar resultados tres semanas después del mes de referencia, frente a las ocho semanas del IGAE.

Para abril de 2026, el IOAE estima un aumento de 0.3 % del IGAE en comparación con el mismo mes de 2025. Por grupos de actividad económica, se espera un alza anual de 0.7 % en las terciarias y una disminución de 1.0 % en las secundarias. Las estimaciones incluyen intervalos de confianza a 95.0 % y corresponden a cifras desestacionalizadas.

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