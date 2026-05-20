Informe sobre el turismo en México: SEEDTAG analiza las tendencias en base al interés de los usuarios y el impacto del Mundial FIFA 2026

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El sentimiento de deseo vinculado a los viajes creció 123% en el último mes, mientras el interés por el Mundial FIFA 2026 acelera nuevas oportunidades para las marcas del ecosistema turístico en México

El turismo en México está atravesando un cambio en la manera en que las audiencias descubren, planifican y viven sus viajes. Mientras crece el interés por propuestas vinculadas a aventura, bienestar y lujo personalizado, los usuarios muestran señales cada vez más claras de intención, expectativa y deseo alrededor de las experiencias turísticas. En este contexto, comprender cómo evolucionan las emociones, intereses y momentos de navegación se vuelve cada vez más relevante para las marcas y compañías del sector que buscan identificar oportunidades de conexión más eficientes y alineadas con las motivaciones reales de los viajeros.

En este marco, Seedtag, empresa global de publicidad Neuro-Contextual, presenta nuevos insights sobre el comportamiento del viajero mexicano basados en el uso de Liz Agent, su plataforma impulsada por IA agéntica -capaz de comprender objetivos, procesar datos y ejecutar tareas de forma autónoma-, y en su tecnología de inteligencia Neuro-Contextual, diseñada para identificar patrones de atención, emociones e intención en entornos digitales premium. Uno de los hallazgos más relevantes del estudio muestra que el sentimiento de deseo asociado a los viajes registró un crecimiento del 123% durante el último mes. Al mismo tiempo, más del 36% de las audiencias se encuentra en una etapa de “planificación ilusionada”, configurando un escenario especialmente favorable para estrategias de comunicación orientadas a consideración, inspiración y conversión.

El análisis también revela que el interés por experiencias vinculadas a aventura y exploración ya supera al turismo tradicional de descanso y playa. El segmento asociado a “Pueblos Mágicos”, road trips y escapadas regionales alcanza actualmente más de 10 millones de impresiones mensuales, consolidando una tendencia orientada a propuestas más auténticas, flexibles y conectadas con la naturaleza.

En paralelo, el Mundial FIFA 2026 comienza a consolidarse como uno de los principales aceleradores del interés turístico en México, transformando el entusiasmo deportivo en oportunidades concretas de viaje y consumo. Seedtag detectó un crecimiento sostenido de búsquedas y navegación asociadas a planificación logística de largo plazo, donde los usuarios ya no solo consumen contenido relacionado con fútbol, sino también información vinculada a movilidad entre sedes, hospedaje y paquetes temáticos en ciudades anfitrionas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Actualmente, las audiencias específicas relacionadas con la FIFA en México ya generan entre 10 y 15 millones de impresiones mensuales, evidenciando que el interés por el evento dejó de ser estacional para convertirse en una tendencia de crecimiento sostenido de cara a 2026.

Dentro de este escenario emergen nuevos perfiles de viajeros con comportamientos e intereses cada vez más definidos. Entre ellos se destacan el “Nómada de Carretera”, con un alcance de 2.3 millones de usuarios interesados en rutas escénicas e infraestructura; el viajero “Eco-Consciente”, que supera los 2.1 millones de reach vinculados al turismo sustentable; y el “Buscador de Bienestar”, un segmento cercano a los 2 millones de usuarios enfocados en retiros holísticos, yoga y experiencias de bienestar.

Al mismo tiempo, el análisis identifica un crecimiento sostenido de perfiles vinculados al lujo experiencial y el turismo premium. Las audiencias interesadas en servicios exclusivos, villas privadas, spas de clase mundial, gastronomía de autor y experiencias altamente personalizadas generan más de 4 millones de impresiones mensuales, reflejando cómo el bienestar y la sofisticación se consolidan como motores de decisión cada vez más relevantes.

El estudio también identifica cómo el deporte comienza a integrarse cada vez más con experiencias de lifestyle y turismo urbano. El fenómeno de “turismo de sedes” está impulsando el descubrimiento de las ciudades anfitrionas como destinos multifacéticos donde convergen cultura, gastronomía y entretenimiento. A su vez, Seedtag observa una fuerte relación entre el consumo de contenidos vinculados al Mundial y categorías asociadas a bares, restaurantes y social dining, consolidando el surgimiento de una “audiencia de destino” que busca viajar para vivir el ambiente del evento incluso sin asistir a los partidos dentro de los estadios.

“El turismo se ha transformado en un espacio de conexión permanente donde las decisiones ya no dependen únicamente del destino, también están profundamente influenciadas por el contexto emocional y aspiracional que rodea cada experiencia. Hoy las audiencias investigan, comparan y planifican viajes de manera continua, y eso abre una oportunidad enorme para que las marcas puedan detectar momentos de intención reales y conectar con los usuarios de forma mucho más relevante y contextual”, señala Manuel Morales, Country Manager de Seedtag México.

Otro de los fenómenos que gana protagonismo es el “bleisure”, donde los viajes de negocios se combinan cada vez más con actividades de ocio, lifestyle y consumo cultural. De hecho, el segmento asociado a emprendimiento y negocios en México supera las 11 millones de impresiones mensuales y muestra un fuerte solapamiento con contenidos vinculados a gastronomía premium, automovilismo de lujo y entretenimiento.

En paralelo, el estudio identifica diferencias relevantes en la manera en que distintas compañías del ecosistema turístico logran captar atención y engagement. Mientras algunas lideran en volumen de presencia y share of voice, otras consiguen niveles de interacción superiores a las 1.200 visitas por artículo, reflejando cómo la relevancia contextual y el tipo de narrativa impactan directamente en la respuesta de las audiencias.

Para las marcas del ecosistema turístico, este escenario confirma que los viajes representan hoy una oportunidad always-on, impulsada por audiencias que navegan, investigan y consumen contenido de manera constante a lo largo de todo el año. Comprender esos momentos, desde el deseo de bienestar hasta la búsqueda de aventura, exclusividad o practicidad, permite construir campañas más relevantes, alineadas con intereses reales y contextos concretos de atención. De acuerdo con el análisis de Seedtag, integrar mensajes publicitarios en entornos alineados con los intereses del usuario puede incrementar la favorabilidad de marca en un 22%.

La red de medios premium de Seedtag en México, integrada por entornos de noticias, finanzas, viajes, lifestyle y deportes, permite además identificar estos comportamientos dentro de espacios de alta credibilidad y brand safety, favoreciendo conexiones más eficientes entre marcas y audiencias.

“El Mundial 2026 está acelerando nuevas dinámicas de intención y consumo vinculadas al turismo en México. Hoy vemos audiencias que no solo siguen el evento deportivo, sino que también planifican experiencias alrededor de las ciudades sede, la gastronomía, el entretenimiento y el lifestyle asociado al torneo. Las marcas que logren interpretar correctamente estos comportamientos van a poder construir conexiones mucho más eficientes y sostenidas con sus audiencias”, concluye Morales.