Hacen rapiña contra camión de cerveza volcado en la autopista México Tuxpan

Abelardo Domínguez
Reportan volcadura de un camión cargado de CERVEZA sobre la autopista México – Tuxpan a la altura de la Salida a Mecapalapa: HAY RAPIÑA
Decenas de cartones de cerveza quedaron esparcidos sobre la carretera ocasionando que automovilistas pudieran tomarlos y huir con el producto.
Exhortan a los automovilistas a transitar con mucha precaución y utilizar la vía federal.
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