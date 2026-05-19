Hacen rapiña contra camión de cerveza volcado en la autopista México Tuxpan

Abelardo Domínguez

Reportan volcadura de un camión cargado de CERVEZA sobre la autopista México – Tuxpan a la altura de la Salida a Mecapalapa: HAY RAPIÑA

Decenas de cartones de cerveza quedaron esparcidos sobre la carretera ocasionando que automovilistas pudieran tomarlos y huir con el producto.

Exhortan a los automovilistas a transitar con mucha precaución y utilizar la vía federal.