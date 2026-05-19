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Fotonota: Un equipo con orden e intensidad, prometió Gerardo Espinosa, el director técnico en turno del Puebla FC

By Roberto Desachy / 19 mayo, 2026

Desde Puebla

¡Oficial!

Gerardo Espinoza se convierte en el nuevo director técnico del Club Puebla para el torneo Apertura 2026.

“Un equipo con orden, intensidad y que impulse a los jóvenes”:  Las primeras palabras de Gerardo Espinoza como nuevo DT de La Franja.

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