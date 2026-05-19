Fotonota: Un equipo con orden e intensidad, prometió Gerardo Espinosa, el director técnico en turno del Puebla FC

Desde Puebla
¡Oficial!
Gerardo Espinoza se convierte en el nuevo director técnico del Club Puebla para el torneo Apertura 2026.
“Un equipo con orden, intensidad y que impulse a los jóvenes”: Las primeras palabras de Gerardo Espinoza como nuevo DT de La Franja.
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