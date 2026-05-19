Reunión de leyendas en México: Corona Capital confirma a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes

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La expectativa terminó: Corona Capital 2026 ha revelado su cartel oficial y la emoción se desborda entre los fanáticos de la música alternativa. Este año, el festival apuesta por una alineación de alto calibre, encabezada por Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots, quienes prometen presentaciones memorables en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El festival Corona Capital, en su edición 2026, se llevará a cago los días 20, 21 y 22 de noviembre. Los organizadores compartieron en sus redes sociales un mensaje que ha resonado entre los seguidores: “El lineup está aquí. Las historias comienzan contigo”.

¿Quiénes son los 71 artistas que estarán en el Corona Capital 2026?

La preventa de boletos para el Corona Capital 2026 se realizará el próximo 26 de mayo a las 14:00 horas, exclusiva para tarjetahabientes Banamex a través de Ticketmaster, mientras que la venta general comenzará el 27 de mayo.

Los organizadores del festival han enfatizado la importancia de vivir el festival al máximo, compartiendo: “Lo que pasa aquí, se queda contigo”. Este es el line up completo del Corona Capital 2026:

Viernes 20 de noviembre

Gorillaz

Mumford & Sons

Daniel Caesar

James Blake

The Kooks

Absolutely

Anna Luna

Chezile

CHVRCHES

CMAT

Darianna Everett

Durand Jones & The Indications

FCUKERS

Friko

Grace Ives

Hot Milk

JMSN

Model/Actriz

Olive Jones

Rip Magic

Thee Sinseers

Sofia Isella

Violet Grohl

Yung Lean

Sábado 21 de noviembre

Twenty One Pilots

The Offspring

Pierce The Veil

Underworld

Mother Mother

Baby Queen

Balu Brigada

BØRNS

Dope Lemon

The Hellp

Jordana

Maisie Peters

Militarie Gun

MS*GLOOM

New Constellations

Peaches

Princess Chelsea

Quarters

Rikas

Sawyer Hill

Strawberry Guy

We Are Scientists

Stella

Domingo 22 de noviembre

The Strokes

The xx

Lola Young

Lil Yachty

BUNT. (In The Round)

Angine de Poitrine

Bad Suns

The Black Crowes

Céline Dessberg

Ela Minus

Freak Slug

Good Kid

Johnny Marr

Loyle Carner

Manic Street Preachers

Moyka

Ninajirachi

Purity Ring

Ratboys

Rev Run

Roar

Santigold

Tipling Rock

Tricky

El Autódromo Hermanos Rodríguez, sede habitual del festival, se prepara para recibir a miles de asistentes que disfrutarán de tres días de música, convivencia y emociones intensas. La presencia de Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots en el cartel ha generado gran expectativa, pues cada banda representa distintas vertientes del rock alternativo, pop y música independiente internacional.