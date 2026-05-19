Reunión de leyendas en México: Corona Capital confirma a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes

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La expectativa terminó: Corona Capital 2026 ha revelado su cartel oficial y la emoción se desborda entre los fanáticos de la música alternativa. Este año, el festival apuesta por una alineación de alto calibre, encabezada por Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots, quienes prometen presentaciones memorables en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
El festival Corona Capital, en su edición 2026, se llevará a cago los días 20, 21 y 22 de noviembre. Los organizadores compartieron en sus redes sociales un mensaje que ha resonado entre los seguidores: “El lineup está aquí. Las historias comienzan contigo”.
¿Quiénes son los 71 artistas que estarán en el Corona Capital 2026?
La preventa de boletos para el Corona Capital 2026 se realizará el próximo 26 de mayo a las 14:00 horas, exclusiva para tarjetahabientes Banamex a través de Ticketmaster, mientras que la venta general comenzará el 27 de mayo.
Los organizadores del festival han enfatizado la importancia de vivir el festival al máximo, compartiendo: “Lo que pasa aquí, se queda contigo”. Este es el line up completo del Corona Capital 2026:
Viernes 20 de noviembre
- Gorillaz
- Mumford & Sons
- Daniel Caesar
- James Blake
- The Kooks
- Absolutely
- Anna Luna
- Chezile
- CHVRCHES
- CMAT
- Darianna Everett
- Durand Jones & The Indications
- FCUKERS
- Friko
- Grace Ives
- Hot Milk
- JMSN
- Model/Actriz
- Olive Jones
- Rip Magic
- Thee Sinseers
- Sofia Isella
- Violet Grohl
- Yung Lean
Sábado 21 de noviembre
- Twenty One Pilots
- The Offspring
- Pierce The Veil
- Underworld
- Mother Mother
- Baby Queen
- Balu Brigada
- BØRNS
- Dope Lemon
- The Hellp
- Jordana
- Maisie Peters
- Militarie Gun
- MS*GLOOM
- New Constellations
- Peaches
- Princess Chelsea
- Quarters
- Rikas
- Sawyer Hill
- Strawberry Guy
- We Are Scientists
- Stella
Domingo 22 de noviembre
- The Strokes
- The xx
- Lola Young
- Lil Yachty
- BUNT. (In The Round)
- Angine de Poitrine
- Bad Suns
- The Black Crowes
- Céline Dessberg
- Ela Minus
- Freak Slug
- Good Kid
- Johnny Marr
- Loyle Carner
- Manic Street Preachers
- Moyka
- Ninajirachi
- Purity Ring
- Ratboys
- Rev Run
- Roar
- Santigold
- Tipling Rock
- Tricky
El Autódromo Hermanos Rodríguez, sede habitual del festival, se prepara para recibir a miles de asistentes que disfrutarán de tres días de música, convivencia y emociones intensas. La presencia de Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots en el cartel ha generado gran expectativa, pues cada banda representa distintas vertientes del rock alternativo, pop y música independiente internacional.
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