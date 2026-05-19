Poco denunciado el maltrato animal en Puebla capital: Apenas 20 denuncias en más de año y medio

María Tenahua
El director de Protección Animal del municipio de Puebla, Eduardo Galina Rodríguez, señaló que durante la administración han turnado casos de maltrato animal a la Fiscalía General del estado.
En 2025, once denuncias presentadas y en lo que va del 2026 nueve.
En este contexto, precisó que en las agresiones se remiten al juez cívico y el año pasado se registraron 94 denuncias y este año 19.
Puntualizó que, de octubre de 2024 a la fecha, han realizado más de 400 reportes por maltrato y 196 de agresiones.
El funcionario municipal agregó que el maltrato contra los seres sintientes se ha verificado en cualquier punto de la capital poblana y no hay un área específica.
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