Poco denunciado el maltrato animal en Puebla capital: Apenas 20 denuncias en más de año y medio

María Tenahua

El director de Protección Animal del municipio de Puebla, Eduardo Galina Rodríguez, señaló que durante la administración han turnado casos de maltrato animal a la Fiscalía General del estado.

En 2025, once denuncias presentadas y en lo que va del 2026 nueve.

En este contexto, precisó que en las agresiones se remiten al juez cívico y el año pasado se registraron 94 denuncias y este año 19.

Puntualizó que, de octubre de 2024 a la fecha, han realizado más de 400 reportes por maltrato y 196 de agresiones.

El funcionario municipal agregó que el maltrato contra los seres sintientes se ha verificado en cualquier punto de la capital poblana y no hay un área específica.