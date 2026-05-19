Generación R promueve “Eternamente”, su nuevo sencillo

El grupo integrado por las icónicas voces del regional mexicano Carlos Sarabia, Alex Ojeda, Charly Pérez y Alex Villarreal.

Por Mino D’Blanc

En días pasados Generación R lanzó “Eternamente”, su segundo sencillo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales en formato audio y video, bajo el sello Casa Music Group.

El cuarteto integrado por Carlos Sarabia, Alex Ojeda, Charly Pérez y Alex Villarreal, icónicas voces del género regional mexicano promociona esta composición de Marco Silva y la participación de Alejandro Ojeda. Es una balada romántica profundamente emotiva que transmite un sincero agradecimiento al amor y, con un lenguaje claro y cercano que recuerda al escucha el cómo un sentimiento verdadero puede transformar la vida de cualquier persona.

“Porque hay emociones que no siempre caben en palabras… y es ahí donde la música habla por nosotros, convirtiendo en canción todo aquello que el corazón siente y a veces no sabe cómo decir”.

El video oficial de “Eternamente” tuvo como locaciones el centro histórico del puerto de Mazatlán, Sinaloa, en el que los cuatro artistas demuestran no solo su alto nivel vocal, sino también su experiencia a nivel interpretativo, cautivando de principio a fin al público.

Generación R planea seguir con su gira en todo el país y pronto anunciará fechas en el extranjero para llevar su música al mayor número de personas posibles.

Con todo esto, Entre Amigos de Parranda “Generación R” reafirma el compromiso expresado de hacer música de calidad con temas profundos y letras llenas de sentimiento. En lo que ellos mismos llaman la defensa de la nueva música de banda; compromiso que planean hacer valer “Eternamente”.