Video: Problemática en Chiltepeque es añeja, advirtió el ayuntamiento de Puebla

María Tenahua

El secretario de Medio Ambiente del ayuntamiento de Puebla, Iván Herrera Villagómez, destacó que es urgente que la gente separe residuos desde sus hogares, para reducir los desechos en el relleno sanitario de Puebla capital.

Ante la problemática en Chiltepeque, al sur de la ciudad.

Debido a que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal este lugar por contaminación de lixiviados.

Dijo que, como dependencia, esperarán los estudios para determinar la afectación en el medio ambiente.

Respecto a los perros en este depósito, refirió que no los pueden rescatar, debido a que están en una propiedad privada.