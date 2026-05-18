Hantavirus: la medicina veterinaria, clave en la prevención de riesgos sanitarios

La vigilancia epidemiológica y el trabajo interdisciplinario posicionan al médico veterinario como un actor esencial en la prevención, detección y control de enfermedades zoonóticas emergentes como el hantavirus

Por el MVZ. Manuel Alberto González Esparza, académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

El hantavirus es una enfermedad zoonótica emergente que representa un desafío creciente para la salud pública mundial y pone en evidencia la relevancia del médico veterinario dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica y prevención sanitaria.

Este virus pertenece a la familia Bunyaviridae y tiene como principales reservorios a distintos roedores silvestres.

¿De dónde proviene el hantavirus?

Su transmisión a humanos ocurre principalmente por contacto directo o inhalación de partículas provenientes de saliva, orina o heces contaminadas, lo que convierte a espacios cerrados, bodegas y zonas rurales en áreas de riesgo potencial.

Aunque suele asociarse con cuadros respiratorios, su atención exige una visión integral que involucra la interacción entre salud humana, animal y ambiental, donde la medicina veterinaria tiene una participación estratégica.

Vigilancia veterinaria: esencial para prevenir brotes

En humanos, el hantavirus puede provocar el Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH), una enfermedad caracterizada por fiebre, dificultad respiratoria, infiltrados pulmonares y compromiso cardiopulmonar que puede evolucionar desde cuadros leves hasta casos graves.

Su diagnóstico oportuno representa un reto, ya que sus síntomas suelen confundirse con influenza, neumonías atípicas u otras enfermedades respiratorias.

Ante este panorama, la participación del médico veterinario resulta fundamental para identificar factores de riesgo desde el origen.

Gracias a su formación en epidemiología, zoonosis, bioseguridad y vigilancia sanitaria, estos profesionales realizan monitoreo de poblaciones de roedores, identificación de reservorios, análisis de riesgos ambientales y aplicación de estrategias preventivas orientadas a evitar brotes.

También participan en programas de control de fauna nociva, educación sanitaria y evaluación de entornos que favorecen la diseminación de agentes infecciosos.

El enfoque One Health como respuesta integral

El hantavirus es uno de los ejemplos más claros del enfoque One Health (Una sola salud), modelo que reconoce la estrecha relación entre salud humana, salud animal y medio ambiente.

Los cambios ecológicos, climáticos y las modificaciones en hábitats naturales pueden alterar la dinámica poblacional de los roedores y aumentar la exposición humana al virus.

Por ello, su prevención exige colaboración interdisciplinaria entre médicos veterinarios, médicos humanos, epidemiólogos, biólogos y especialistas ambientales, apoyados cada vez más en plataformas digitales de vigilancia sanitaria y análisis de datos epidemiológicos.

La tendencia internacional impulsa la incorporación activa de médicos veterinarios en equipos multidisciplinarios de salud pública, particularmente ante enfermedades emergentes que requieren monitoreo constante y toma rápida de decisiones basadas en evidencia científica.

Formación veterinaria con visión de salud pública

En la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia reciben preparación integral en microbiología, virología, epidemiología, zoonosis, bioseguridad y salud pública.

Además, desarrollan habilidades en diagnóstico, vigilancia epidemiológica y análisis de enfermedades emergentes con impacto tanto en humanos como en animales.

La formación académica incorpora el enfoque One Health, y promueve la comprensión de cómo los factores ambientales, biológicos y sociales influyen en la aparición y propagación de enfermedades zoonóticas.

Asimismo, la integración de herramientas digitales fortalece su capacidad para responder a escenarios epidemiológicos complejos.

Maneras de prevenir el hantavirus en humanos

La prevención del hantavirus comienza con la conciencia social y el cuidado del entorno.

Se recomienda evitar acumulación de basura, almacenar adecuadamente alimentos, sellar viviendas y bodegas para impedir el ingreso de roedores, mantener ventilados los espacios cerrados y utilizar protección adecuada al limpiar áreas potencialmente contaminadas.

Ante síntomas respiratorios acompañados de fiebre y antecedentes de exposición a roedores o zonas rurales, es indispensable acudir de inmediato a atención médica.

La educación sanitaria, el acceso a información confiable y la participación activa de profesionales veterinarios fortalecen la prevención comunitaria y reducen riesgos ante enfermedades zoonóticas emergentes como el hantavirus.