Viajar con mascotas crecerá rumbo al evento de fútbol más importante del mundo, pero 42% teme por su bienestar

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En el marco del Día Mundial del Perro Sin Raza, se refuerza la importancia de la adopción y la tenencia responsable, especialmente en contextos de gran movilidad

El certamen deportivo incrementará la movilidad de personas y mascotas, elevando los retos en salud animal.

47% de los dueños de mascotas son primerizos, reflejando un cambio generacional en tenencia responsable

Especialistas de MSD Salud Animal advierten que el incremento en viajes implica mayor exposición a parásitos y enfermedades en nuevos entornos.

En el marco del Día Mundial del Perro Sin Raza, que se conmemora cada 27 de mayo, la conversación sobre tenencia responsable cobra una nueva dimensión en México. Este año, el país no solo se posiciona como uno de los destinos turísticos más dinámicos del mundo debido al evento de futbol más importante del mundo, sino también como un mercado donde las mascotas, incluidos millones de perros sin raza, forman parte central de las familias.

Con la llegada de 8.84 millones de visitantes internacionales1 a México a inicio del año, el turismo pet-friendly crece y se consolida como una tendencia en desarrollo, pero también como un reto en términos de salud animal ya que las mascotas han dejado de ser acompañantes ocasionales para convertirse en parte esencial de la experiencia turística.

A nivel global, más de la mitad de las personas tiene una mascota, y casi la mitad de los tutores (47%) son nuevos, lo que refleja una nueva generación con hábitos distintos, donde los animales de compañía ocupan un lugar central en la toma de decisiones, incluyendo los viajes. Este cambio se traduce en una mayor movilidad, pues tan solo en 2025, 27% de los dueños que viajaron con su mascota lo hicieron por primera vez2, evidenciando la rápida expansión del turismo pet-friendly a nivel global.

Hoy vemos un incremento en la movilidad de mascotas, lo que también implica una mayor exposición a riesgos sanitarios, especialmente en canes mestizos. Muchos de ellos provienen de procesos de adopción, por lo que es fundamental poner especial atención en su salud preventiva con un esquema de vacunación actualizado y la desparasitación interna y externa. Es importante entender que los perros de ‘raza única’ no son necesariamente animales sin tutor; al contrario, forman parte de familias donde el vínculo con sus cuidadores suele ser muy cercano, lo que refuerza la importancia de una tenencia responsable en cualquier contexto, incluyendo los viajes.

“Viajar con mascotas implica exponerlas a nuevos entornos, climas y agentes infecciosos. En el caso de perros sin raza, que muchas veces han sido rescatados o adoptados, es aún más importante garantizar que cuenten con un esquema completo de vacunación, desparasitación interna y externa al día, así como revisión médica previa”, explicó Alejandro Sánchez, Médico Veterinario y Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

El incremento en la movilidad, impulsado por eventos globales como la competencia de futbol global, no solo implicará mayor flujo de personas, sino también de animales de compañía. No obstante, este crecimiento enfrenta retos importantes pues el 42% de los dueños considera que viajar puede ser estresante para sus mascotas, mientras que 21% no confía en que los destinos sean realmente pet-friendly3, lo que evidencia la necesidad de fortalecer condiciones de bienestar y seguridad para los animales durante los viajes.

Algunas de las principales recomendaciones de los especialistas de MSD Salud Animal son:

Mantener el esquema de vacunación actualizado, incluyendo la rabia, leptospirosis, parvovirus canino, moquillo canino o hepatitis infecciosa canina como requisito indispensable para los traslados.

Realizar desparasitación interna y externa para evitar enfermedades transmitidas por vectores, tales como pulgas o garrapatas, que pueden variar según la región.

Acudir a revisión veterinaria antes de viajar, para asegurarte que tu mascota está en excelentes condiciones de salud.

Preparar a la mascota con un paseo previo para reducir el estrés durante el traslado.

Asegurar una identificación con placa, microchip o datos de contacto actualizados ante posibles extravíos en trayectos o destinos concurridos.

Evitar cambios bruscos en la alimentación y cuidar la hidratación constante, particularmente en viajes largos o en climas cálidos.

No automedicar a la mascota, ya que algunos fármacos humanos pueden resultar tóxicos.

Evitar la exposición a temperaturas extremas, ya sea dentro de vehículos o en espacios abiertos.

Respetar tiempos de descanso y actividad, realizando pausas en viajes largos para reducir el estrés físico y emocional.

“El Día Mundial del Perro Sin Raza, sin duda, representa una oportunidad para visibilizar la importancia de brindarles cuidados integrales, especialmente en contextos de mayor exposición como los viajes. Adoptar es un acto de responsabilidad que implica garantizar el bienestar del animal en cualquier entorno. La prevención es clave para evitar enfermedades y asegurar experiencias seguras tanto para las mascotas como para sus familias”, concluyó el especialista Alejandro Sánchez de MSD Salud Animal en México.