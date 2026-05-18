Monseñor Víctor Sánchez Espinosa celebrará 50 años de sacerdocio en Puebla

Jorge Barrientos

En el marco de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, anunció las celebraciones con motivo de su Jubileo Sacerdotal, al cumplirse 50 años de haber sido ordenado sacerdote, acontecimiento que calificó como “medio siglo de ministerio fecundo, de entrega perseverante, de anuncio del Evangelio y de servicio fiel a Cristo y a su Iglesia”.

La Arquidiócesis destacó que estas celebraciones representan una ocasión providencial para agradecer a Dios por la vida, vocación y ministerio de quien, “como padre y pastor, ha guiado a nuestra Iglesia particular con sabiduría, cercanía y testimonio evangélico”. Asimismo, se subrayó que su presencia ha sido signo de unidad, esperanza y comunión para toda la Iglesia angelopolitana.

Por ello, se convocó a sacerdotes, religiosas, religiosos, autoridades civiles, representantes de los medios de comunicación y a todo el pueblo de Dios a participar en las actividades jubilares y acompañar al arzobispo en este momento significativo para la Iglesia poblana.

Las celebraciones se llevarán a cabo los días 14 y 15 de junio en el Seminario Palafoxiano. El domingo 14 de junio se realizará un festejo abierto a todas las familias, con una celebración eucarística a las 12:00 horas. Mientras que el lunes 15 de junio tendrá lugar una celebración especial con obispos, sacerdotes, religiosas y movimientos laicales, también a las 12:00 horas en el mismo recinto.

Monseñor Sánchez Espinosa explicó que originalmente la conmemoración sería el 6 de junio, fecha exacta de su aniversario sacerdotal; sin embargo, por cuestiones de agenda del nuncio apostólico, representante del Santo Padre, se recorrió para los días 14 y 15 de junio.

“El 14 quiero reunirme con todas las familias que puedan venir de las parroquias de todo el estado y de la ciudad. Los medios de comunicación también están cordialmente invitados”, expresó.

Para el lunes 15 de junio se espera la presencia de alrededor de 40 obispos de distintas diócesis del país, así como tres cardenales ya confirmados: Carlos Aguiar Retes, Norberto Rivera Carrera y Francisco Robles Ortega.

El arzobispo poblano destacó que esta celebración jubilar busca ser también “un tiempo de gracia, de comunión fraterna, de motivación vocacional y de renovado ardor misionero” para toda la arquidiócesis.

Durante su mensaje a los medios de comunicación, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa reconoció además el trabajo de periodistas y comunicadores, especialmente en el actual contexto de inseguridad y violencia que vive el país.

“Su profesión y la nuestra son de alto riesgo. Que Dios bendiga su trabajo, que bendiga a sus familias y a las empresas para las que trabajan”, expresó.

Asimismo, llamó a mantener siempre “la dignidad de la persona y la dignidad de la palabra” como principios fundamentales de la comunicación social.

El arzobispo también habló sobre la situación de inseguridad que enfrentan diversas comunidades del estado, particularmente en regiones como Matamoros, Zacatlán y Tecamachalco, reiterando que la Iglesia debe permanecer cercana a los fieles.

“¿Cómo no vamos a ir con las comunidades cuando nos necesitan? Tenemos que estar con ellos en sus celebraciones, en sus fiestas patronales y en los momentos difíciles”, afirmó.

Finalmente, aprovechó para reconocer el trabajo de maestros, campesinos e indígenas, destacando las festividades dedicadas a San Isidro Labrador y las tradicionales cabalgatas que forman parte de las celebraciones religiosas en distintas comunidades poblanas.

“Que Dios bendiga su trabajo y que siga acompañando a nuestras comunidades”, concluyó.