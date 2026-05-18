Vinculan a proceso a mujer por homicidio de menor en Ecatepec

EL VALLE

Ecatepec, Méx.- Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fueron determinantes para que un Juez con sede en Ecatepec determinara vincular a proceso a Miriam “N” por su posible participación en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta Representación Social el 8 de mayo pasado, la víctima, un menor de edad, se encontraba en compañía de su madre y la pareja sentimental de ésta, al interior de un domicilio localizado en la colonia Lomas de San Carlos, municipio de Ecatepec de Morelos, cuando en algún momento dado, ambos aparentemente lo comenzaron a agredir físicamente en diversas partes de su cuerpo.

Posteriormente la madre, hoy detenida, lo trasladó a un hospital para su atención médica, lugar donde falleció a consecuencia de los golpes recibidos.

Una vez que la Fiscalía de Justicia estatal inició las investigaciones por la muerte del infante, identificó a los probables responsables, por lo que solicitó y obtuvo de un Juez la orden de aprehensión correspondiente.

Al dar cumplimiento a este mandamiento judicial, Miriam “N” fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial, al tiempo de ser ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Con los elementos de prueba ofrecidos por la Fiscalía mexiquense ante el Órgano Jurisdiccional para demostrar la responsabilidad de la imputada, esta autoridad determinó vincularla a proceso por su probable participación en el delito de homicidio calificado en contra de un menor de edad.

Por dicho motivo el Juez estableció un plazo de tres meses de plazo para el cierre de la investigación y le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

A la detenida se le debe de considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia.