¡A la Final! Pumas elimina al Pachuca y se cita con Cruz Azul para pelear por el título

MEDIO TIEMPO

Jordan Carrillo hizo la única anotación del partido, que le da el pase a la Final a Universidad Nacional.

Parece que los aficionados de Pumas tienen que sufrir para poder ver buenos resultados y el boleto a la Final del Clausura 2026 no fue la excepción del torneo. Los Pumas tuvieron que esperar más de 60 minutos para poder conseguir el gol del pase ante los Tuzos del Pachuca en el juego de vuelta en CU.

Cuando parecía que los felinos no encontraban cómo derrumbar el muro tuzo, apareció un gol de tiro libre de Jordan Carrillo para anotar el 1-0 y así empatar el marcador global 1-1, que les dio el pase a la serie final tras aprovechar el ser líder general

Y es que el equipo auriazul pudo concretar un gol desde el primer tiempo y sufrir menos, pero fallaron sus contadas opciones.

¿Cómo fue el Pumas vs Pachuca?

Pumas y su afición vieron con desesperación cómo a los 18 minutos Robert Morales estaba solo frente a la portería tras un pase diagonal de Álvaro Angulo,pero el guaraní voló el balón de forma increíble.

Para colmo, Angulo también tomó una mala decisión minutos después cuando entró al área solo por la banda izquierda y en vez de dar el pase diagonal optó por un centro raso al que nadie llegó, mientras tres jugadores azules esperaban el pase atrás para empujar la pelota.

¿Qué pasó en el segundo tiempo?

Los Tuzos se apegaron al guión elaborado por el estratega Esteban Solari, siempre bien ordenados en la parte defensiva, con mucho sacrificio y esperar una jugada de gol para derrotar a Pumas en la serie.

Pero no contaban con un recurso que suele dar resultado con la técnica adecuada: el tiro libre. Así fue como llegó el primer gol de Pumas en la serie luego de que Jordan Carrillo se perfiló afuera del área y mandó un ‘balazo’ a la portería.

Fue tal la potencia que el arquero Carlos Moreno ni siquiera pudo reaccionar pese a que el balón entró de su lado, para el 1-0 que hizo reaccionar a una afición que empezaba a bajar el volumen en CU.

Todavía Tuzos le dió varios sustos a Pumas con un remate de cabeza de Enner Valencia que pasó a un lado del marco y la más increíble fue el remate de Salomón Rondón solito frente al marco que voló el venezolano.

Tras salir el balón comenzaron los cánticos, esos que decían “Pumas, Pumas de mi vida, de mi corazón” y claro cánticos para Efraín Juárez y para Keylor Navas.

Pumas vuelve a una Final de Liga MX luego de que en el Guard1anes 2020 jugó por el título y perdió ante León. Ahora tocará buscar el campeonato contra Cruz Azul.