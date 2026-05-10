¡Hasta dormidos se quedan algunos presidentes municipales serranos durante las “Mesas de Paz!

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Urge que los secretarios ESTATALES de Seguridad Pública y/o Gobernación, Francisco Sánchez González y Samuel Aguilar Pala, se den unas vueltecitas en la Sierra Norte, que acudan a algunas de las autodenominadas “Mesas de Paz”, para que impidan que los presidentes municipales se queden dormidos o las usen de cotorreo y para tomar café.

La realidad es que las pomposamente llamadas “Mesas de Paz”, al menos en la Sierra Norte, sirven solo para “tomar café” o echarse una siestecita, mientras la delincuencia Infiltra ayuntamientos, como lo acaba de demostrar la reciente detención de algunos funcionarios y/o familiares del gobierno de Venustiano Carranza: Detienen por extorsión y huachicol al director de Limpia del ayuntamiento de Venustiano Carranza

Desde hace tiempo, los serranos, por ejemplo de Tlacuilotepec, acusan que los encuentros “Sí a la Paz: Atención a las Causas (Mesas de Paz)” – espacio institucional presuntamente creado para el análisis, coordinación y fortalecimiento de estrategias en materia de seguridad pública y prevención del delito- únicamente sirven, para que sus alcaldes tomen cafecito, echen la chocha y hasta se duerman.

Según versiones locales, en la región de la Sierra Norte de Puebla estos encuentros únicamente sirven como pretexto para que algunos alcaldes y mandos policíacos se reúnan socialmente, sin que se reflejen resultados concretos ante la crisis de inseguridad: Encuentran cadáver en río de Jalpan, Sierra Norte

MUCHOS PRESIDENTES MUNICIPALES NO SON LA SOLUCIÓN, SINO PARTE IMPORTANTE DEL PROBLEMA

La crítica principal apunta a que, mientras se celebran estas reuniones, la delincuencia organizada ha logrado infiltrarse hasta las propias estructuras municipales. Prueba de ello es, como ya se mencionó, la reciente detención de funcionarios del municipio de Venustiano Carranza, señalados como presuntos operadores principales del grupo delictivo conocido como “Los Pericos”.

Esta organización, con presencia tanto en Puebla como en Veracruz, es investigada por su presunta participación en delitos de extorsión, robo de hidrocarburo (huachicol), distribución de estupefacientes y acopio ilegal de armas: Sigue la violencia en la Sierra Norte: Levantan y ejecutan a tres personas en Jopala

Otro ejemplo se dio en Tlacuilotepec, que, cuando fungió como sede de estas reuniones, el evento generó controversia. Se ha señalado públicamente al alcalde, Alejandro Guzmán García, por quedarse dormido durante “importantes” sesiones de trabajo de seguridad: Acusan al edil de Tlacuilotepec de intentar solapar a su sobrino que habría provocado accidente con saldo de dos muertos

Asimismo, se reporta que otro edil, Fabio Becerra Méndez, de Jopala, también habría sido captado en situaciones similares de apatía. Esto cobra relevancia, debido a que, en el marco de las mismas “Mesas de Paz”, ambos alcaldes fueron vistos saludándose efusivamente, a pesar de las críticas que sobre sus desempeños y nulo compromiso con el combate a la delincuencia: Masacre en Jopala, policías municipales y la carabina de Ambrosio

ROGELIO LÓPEZ ANGULO DEJA QUE SE LE CHATARRICE EL CENTRO DE REACCIÓN INMEDIATA

Como era de esperarse, otro ejemplo grave de presidente municipal que –por incapacidad, indiferencia, omisión o, tal vez, complicidad – es una parte importante del problema de la inseguridad y no quiere o no puede actuar EFICIENTEMENTE contra la delincuencia es Rogelio López Angulo, el de Huauchinango, cuya última gracejada es dejar que se le chatarrice el presunto de reacción inmediata.

El Centro de Reacción Inmediata (CERIH) tipo C2 de esta ciudad, inaugurado el 10 de abril de 2023 por el propio López Angulo, presenta actualmente graves fallas en su operatividad, que han generado alarma entre la ciudadanía. De las 240 cámaras de videovigilancia instaladas en 60 puntos estratégicos, únicamente funciona el 40% del equipo.

Hasta el momento, no existe fecha definida ni presupuesto para las reparaciones y el mantenimiento necesario, lo que ha generado incertidumbre sobre si el ayuntamiento planea solucionar el problema o el edil seguirá haciéndose como el “tío lolo”, mientras la delincuencia crece: Sin novedad: Robaron una camioneta más en Huauchinango

Esta situación coincide con un notable incremento en los índices delictivos en la ciudad, un problema que, según reportes, ha rebasado la capacidad de respuesta de los gobiernos y no ha podido ser controlado. Ante el aumento en la inseguridad, la población ha solicitado a la Fiscal General, Idamis Pastor, personal capacitado contra los delitos de alta incidencia, especialmente el robo de vehículos.

¿INDIFERENCIA, INCAPACIDAD O COMPLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO ANTE LOS DELINCUENTES?

Los afectados denuncian que, tras interponer una denuncia, los expedientes suelen quedar archivados sin avances reales, investigación efectiva o resolución: Sin novedad: Robaron una camioneta más en Huauchinango

Asimismo, se señala que desde la llegada de Rafael Peña Prado y del encargado del área de Robos de Vehículos, Manuel Bonilla, la cifra delictiva ha ido en aumento. La comunidad asegura que el personal a cargo se limita a actividades administrativas o de presencia física, sin resultados concretos en las investigaciones: Imparable ola de robo de vehículos en Huauchinango

Queda en el aire la interrogante por qué López Angulo evade su responsabilidad al no invertir en el mantenimiento de este sistema de seguridad. Poner en funcionamiento esta herramienta tecnológica sería fundamental, para combatir y reducir los índices delictivos en beneficio de la población, pero, al parecer, el edil tiene “otros datos”…u otros intereses :Reportan un asalto más a Oxxo en Huauchinango