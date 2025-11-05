Encuentran cadáver en río de Jalpan, Sierra Norte

Desde Puebla

En completo estado de descomposición fue hallado el cadáver de un hombre a orillas del río San Marcos.

Protección Civil de Xicotepec y Radio Brigada Nacional de Ayuda rescataron del río San Marcos el cadáver de un hombre en completo estado de descomposición.

Rescatar el cuerpo se dificultó, ya que estaba dentro del afluente y cubierto por troncos.

Las autoridades informaron que el cuerpo fue hallado en el lugar conocido como La Cuchilla, del municipio de Jalpan, Sierra Norte.

El cadáver fue trasladado al anfiteatro de Xicotepec en calidad de desconocido.