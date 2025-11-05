“El Camotero”, catrina que rinde homenaje a un oficio tradicional en Atlixco

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invitó a disfrutar los últimos días del Festival Valle de Catrinas visitando la obra “El Camotero”, instalada en el parque del Ahuehuete, como homenaje a un oficio tradicional que forma parte del patrimonio y la memoria colectiva de los atlixquenses.

Los artistas locales Sebastián Hernández y Mónica Rosas, creadores de la pieza, resaltaron la importancia de preservar y visibilizar las tradiciones que dan identidad a la comunidad.

Con proyectos, Ariadna Ayala reafirma su compromiso con la promoción del arte local y la conservación de las raíces culturales que distinguen a Atlixco, Ciudad del Arte y la Cultura.

