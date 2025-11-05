Tonantzin Fernández, entre las 20 mejores alcaldesas morenistas: Demoscopia Digital

Desde Puebla

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, fue reconocida como una de las mejores alcaldesas del país, al ocupar el lugar número 16 en el ranking nacional elaborado por la casa encuestadora Demoscopia Digital, con un 60.2% de aprobación ciudadana.

El estudio evaluó el desempeño de las presidentas municipales pertenecientes al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en distintos rubros, entre ellos seguridad, obra pública, generación de turismo y derrama económica, así como bienestar social.

En estos ámbitos, la administración encabezada por Tonantzin Fernández ha destacado por acciones concretas como la adquisición de 33 nuevas patrullas, la contratación de más elementos de seguridad, la ejecución de 35 obras públicas en todo el municipio y la atracción de eventos de talla internacional como el Mundial de Voleibol Sub-21 y la Carrera Panamericana.

De esta manera, San Pedro Cholula se posiciona entre los municipios mejor evaluados del país, reflejando el trabajo continuo de un gobierno cercano, eficiente y comprometido con el desarrollo integral de sus habitantes.

Según Demoscopia Digital, el levantamiento de información se realizó del 28 al 31 de octubre, mediante mil encuestas aplicadas en cada municipio, con un margen de error de ±3.8% y un nivel de confianza del 95%.