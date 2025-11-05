Avanza el programa Semáforos Al 100

– _Se inició con la instalación de 400 semáforos peatonales y la modernización de 400 semáforos vehiculares con tecnología LED_

– _Se han incorporado a un sistema inteligente 141 intersecciones semaforizadas_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 05 de noviembre de 2025.- Como parte de las acciones para generar entornos viales seguros en la capital, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, presentó los avances del programa Semáforos Al 100.

Al respecto, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que, como parte de esta iniciativa se inició con la modernización de 400 cabezales semafóricos con tecnología LED, así como con la instalación de 400 semáforos peatonales en los 100 cruceros con más siniestros viales registrados, 400 láminas antirreflejo (tapasoles), mil señalamientos verticales, 2 pantallas de mensaje variable en los principales accesos a la ciudad y la aplicación de 100 kilómetros de señalética horizontal.

“A la fecha hemos ejecutado un total de 3 mil 126 mantenimientos correctivos a la red semafórica de la ciudad, los cuales incluyen la rehabilitación de estructuras siniestradas, el cambio de paneles tipo LED, el saneamiento eléctrico, la colocación de semáforos peatonales y vehiculares, así como el cambio de acometidas para el suministro eléctrico”, precisó.

Asimismo, el funcionario municipal señaló que actualmente se intervienen los 10 cruceros con más índice de siniestros viales con la finalidad de reducir los riesgos para todas y todos los usuarios de la vía.

“Con nuestras Brigadas de Movilidad hemos incorporado a un sistema inteligente 141 intersecciones semaforizadas”, aseveró.