Ariadna Ayala entregó pavimentación en San Pedro Benito Juárez, Atlixco

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inauguró la pavimentación con adoquín de la calle La Concepción en la junta auxiliar de San Pedro Benito Juárez, una obra que mejora la movilidad y eleva la calidad de vida de las familias de la comunidad.

Con una inversión superior a 1.7 millones de pesos, la obra incluye banquetas y luminarias, beneficiando directamente a más de 299 habitantes.

Durante el evento, Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, agradeció la participación de los vecinos y resaltó que la colaboración comunitaria ha sido clave para consolidar proyectos que transforman el entorno y generan bienestar.