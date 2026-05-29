Margarito de la Rosa se reunió con ejidatarios en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla, a 29 de mayo de 2026.- Con el objetivo de acercar información y beneficios al sector agrícola del municipio, el presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, encabezó una reunión con ejidatarios en las instalaciones de la emblemática Casa Colorada.

Durante el encuentro, se brindó información detallada sobre los programas que impulsa el Gobierno Federal, así como sobre las ventanillas de atención disponibles para que las y los productores puedan acceder a apoyos destinados al fortalecimiento del campo.

Asimismo, se realizó la entrega del listado de las personas beneficiarias que recibirán fertilizante, acción que permitirá respaldar la producción agrícola y contribuir al desarrollo de las actividades del sector rural en el municipio.

En esta reunión se contó con la presencia del Delegado Federal, Rogelio Quiróz Spezzia, quien, por encomienda de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene una coordinación permanente con los municipios para acercar programas y beneficios que favorezcan a las familias y a los productores del campo.

El presidente municipal destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre los distintos órdenes de gobierno para garantizar que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan, fortaleciendo así la productividad agrícola y el bienestar de las comunidades.

Finalmente, Severiano de la Rosa Romero reiteró su compromiso de continuar gestionando acciones y programas que impulsen el desarrollo del campo amozoquense, reconociendo el esfuerzo diario de las y los productores que contribuyen al crecimiento económico y social del municipio.