Gobierno de Tonantzin Fernández reconoce la trayectoria y esfuerzo del magisterio de San Pedro Cholula

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La convivencia reunió a autoridades educativas, sindicales y docentes del municipio

28 de mayo, 2026. San Pedro Cholula, Pue.- Con el objetivo de reconocer la importante labor que desempeñan las y los maestros de los distintos niveles educativos de San Pedro Cholula, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, encabezó una convivencia acompañada por el titular de la Secretaría de Educación Pública estatal, Manuel Viveros, así como representantes de las secciones 23 y 51 del SNTE.

Durante el evento, representantes sindicales agradecieron a la presidenta municipal la realización de esta convivencia dedicada al magisterio del municipio, destacando que es la primera ocasión en que se lleva a cabo un festejo de esta magnitud, lo que refleja el interés de reconocer y visibilizar el trabajo de las y los docentes.

Por su parte, Manuel Viveros reconoció el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para fortalecer la educación en San Pedro Cholula, además de impulsar acciones que permitan a las y los maestros desempeñar su labor en mejores condiciones.

Al hacer uso de la palabra, Tonantzin Fernández señaló que su administración trabaja de manera permanente con los distintos órdenes de gobierno para garantizar el derecho a la educación y generar condiciones dignas y seguras para las y los docentes.

Asimismo, destacó que este festejo representa un reconocimiento al compromiso, esfuerzo y dedicación que diariamente realizan las y los maestros en la formación de niñas, niños y jóvenes del municipio, reiterando su respaldo al magisterio cholulteca.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula refrenda su compromiso con la educación y con el reconocimiento a las y los docentes, quienes desempeñan un papel fundamental en la formación de nuevas generaciones y en el desarrollo del municipio.