Recuperan en San Pedro Cholula carro robado

*- Elementos de la SSC aseguraron la unidad y la pusieron a disposición de la autoridad competente*

Desde Puebla

*28 de mayo, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Como resultado de los recorridos permanentes de vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula lograron la recuperación de un vehículo con reporte de robo en la junta auxiliar de San Cosme Texintla.

Durante patrullajes preventivos, policías municipales detectaron un vehículo color blanco aparentemente abandonado sobre una privada de la calle Cañada, en dicha junta auxiliar, situación que motivó la realización de una inspección preventiva.

Tras consultar las características de la unidad en las bases de datos oficiales, se confirmó que el automóvil marca Ford, tipo sedán, modelo Figo, con placas de circulación del Estado de México, contaba con predenuncia de robo desde el pasado 10 de mayo.

Por lo anterior, la unidad fue asegurada de inmediato y puesta a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.