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EU e Irán llegan a un acuerdo para prorrogar la tregua por 60 días, pero necesitan aval definitivo de Trump: Axios

By Redaccion1 / 28 mayo, 2026

LA JORNADA 

Washington. Los negociadores de Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo sobre un memorando de entendimiento de 60 días para prorrogar el alto el fuego e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero el presidente Donald Trump aún debe dar su aprobación definitiva, informó este jueves Axios, que citó a dos funcionarios estadounidense.

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