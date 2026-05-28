Gobierno de Tonantzin Fernández refuerza vigilancia y orden vial en Momoxpan

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Las acciones contribuyen a prevenir focos de contaminación y mejorar la seguridad urbana.

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la movilidad, la seguridad vial y el orden en la vía pública, así como prevenir conductas delictivas, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), mantiene operativos para el retiro de vehículos en estado de abandono en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan.

Estas acciones permiten reducir riesgos para peatones y automovilistas, evitar focos de contaminación, recuperar espacios públicos y prevenir que vehículos abandonados sean utilizados para la comisión de actos ilícitos, contribuyendo así a generar entornos más seguros y ordenados en beneficio de la ciudadanía.

De acuerdo con la normativa vigente, un vehículo es considerado abandonado cuando permanece más de 72 horas sin movimiento y presenta condiciones de deterioro que representen un riesgo para la seguridad, la salud pública o la movilidad.

El procedimiento inicia a partir de reportes ciudadanos; posteriormente, personal de la Dirección de Vialidad Municipal realiza una inspección y exhorta al propietario a retirar la unidad. En caso de que el vehículo permanezca en el lugar después de 24 horas de la notificación, este puede ser retirado y trasladado al corralón, con apego a la normativa vigente. En fraccionamientos privados, estas acciones se realizan en coordinación con las mesas directivas, respetando en todo momento sus reglamentos internos.

La SSC Cholula recuerda que la participación ciudadana es fundamental para mantener calles más seguras, ordenadas y funcionales, por lo que invita a reportar vehículos abandonados a través del teléfono 22 22 47 05 62 o vía WhatsApp al 22 13 48 43 24.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de continuar impulsando estrategias que contribuyan a una movilidad más segura, la recuperación del espacio público y mejores condiciones de bienestar para todas y todos.