Durante el primer trimestre de 2025, la tasa de la población económicamente activa en los municipios se ubicó entre 40.4 y 77.7%

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El municipio con la menor tasa de la población ocupada fue Jonuta, Tabasco (con 83.9 %). En contraste, 36 municipios registraron la tasa máxima (100.0 %).

En Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, nueve de cada 10 municipios tuvieron una tasa de informalidad superior a 70 por ciento.

En 280 municipios se registró una disminución estadísticamente significativa de la tasa de la población económicamente activa respecto al año anterior; en 51, hubo un aumento estadísticamente significativo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la novena edición de los Indicadores Laborales para los Municipios de México (ILMM). Esta corresponde al primer trimestre de 2025, con base en la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del mismo trimestre. Los indicadores que se presentan son: tasa de población económicamente activa (PEA), tasa de población ocupada (PEAO) y tasa de la población ocupada informal (PEAOI). Para esta edición se reportaron cifras para 2 469 municipios del Marco Geoestadístico con base en el Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020. Esta información representa un insumo potencial para diseñar y evaluar políticas públicas de empleo, así como para realizar análisis económicos a nivel municipal.

I. PANORAMA GENERAL

De enero a marzo de 2025, el municipio con la tasa de la PEA más baja fue Pinos, Zacatecas, con 40.4 %; mientras que San Pedro Taviche, Oaxaca, tuvo el valor más alto, con 77.7 por ciento. En lo que corresponde a la tasa de la PEAO, el valor más bajo fue de 83.9 % y correspondió a Jonuta, Tabasco. En contraste, 36 municipios registraron el valor máximo de 100 por ciento. Para la tasa de la PEAOI, el municipio de Arteaga, Coahuila, presentó el valor más bajo, con 19.2 %; mientras que 177 municipios registraron el valor máximo de 100 por ciento.